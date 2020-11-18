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Kılıçdaroğlu’ndan Çakıcı’nın mektubuna: Ciddiye alınacak bir olay değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı’nın kendisi hakkındaki tehdit ve hakaretlerine ilişkin, “Ciddiye alınacak bir olay değil” dedi.

Fotoğraf: AA

Çakıcı, dün Twitter hesabından yayınladığı dört sayfalık yazılı açıklamada, CHP lideri hakkında hakaret ve tehdit içeren ifadelere yer vermişti. Kılıçdaroğlu da suç duyurusunda bulunmuştu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’yla görüşen Kılıçdaroğlu’na Çakıcı’nın ifadeleri soruldu.

CHP lideri şunları söyledi: “Nasıl bir değerlendirme yapayım… Ben Erdoğan’ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli’yi eleştiriyorum, yer altı dünyasının bir lideri cevap veriyor. Şu Türkiye’nin geldiği hale bakın Allah aşkına… Nasıl bir hale geldik… Hukukun olmadığı yerde, devlette liyakatin çöktüğü, yargının olmadığı yerde bir süre sonra devlet organize suç örgütü haline dönüşebilir. Bunu iki-üç hafta önce ifade etmiştim. Bana yanıt verecek olan Bahçeli’dir veya onun arkadaşlarıdır. Aralarındaki ilişki ne, onu bilmiyoruz. Ama ciddiye alınacak bir olay değil. Hiç kimse unutmasın bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuva-i Milliye’dir. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez.”

Kılıçdaroğlu’ndan Çakıcı’ya suç duyurusu

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