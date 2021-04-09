Kılıçdaroğlu, Buket Aydın’a ‘kahkaha’yı hatırlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sunucu Buket Aydın’ın, “Sayın Erdoğan’la cumhurbaşkanlığı yarışına girerseniz kazanacağınızı düşünüyor musunuz” sorusuna, “Ondan en ufak bir endişem yok. Dolayısıyla bir kahkaha atabilirsiniz” yanıtını verdi.

Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi Aydın’ın sunduğu programa katılmış, CHP’nin ‘alacağı’ büyükşehirleri saymıştı. Aydın, ana muhalefet liderinin cevabına kahkaha atmıştı.

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CHP, Bursa hariç, Kılıçdaroğlu’nun saydığı bütün illerde -İstanbul’da iki kere olmak üzere- seçimi kazanmıştı.

‘Gülmeniz bize şans getiriyor’

Haber Global’de Aydın’ın sunduğu ‘Koltuk’ adlı programa katılan Kılıçdaroğlu programın başında 31 Mart öncesini şöyle hatırlattı: “Başlamadan önce güzel bir kahkaha bekliyorum sizden, gülmeniz bize şans getiriyor.”