Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan ‘bir şahsın rehini’ bilim kuruluna çağrı: Korkmayın, konuşun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Durumun ne kadar vahim olduğunu, bu bağlamda görevin yeteri kadar yerine getirilmediğini biliyoruz” diyerek Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine seslendi.

Fotoğraf: DHA

Yoğun bakım doktorlarıyla buluştuğunu belirten Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda bununla ilgili tespitlerini anlattı.

Reklam

CHP lideri şunları söyledi: “Yoğun bakım doktorları ile buluştum, baskı görmesinler diye paylaşmıyorum kimliklerini. Özetle Bilim Kurulu’muz rehindir. Bir şahsın rehinidir hepsi. İşlerini yapamaz durumdalar. Çağrım onlara; korkmayın, konuşun, yanınızdayız.”

Bilim Kurulu’na sitem eden Kılıçdaroğlu “Oradaki arkadaşların biraz cesur olmaları lazım, biraz daha kamuoyunu bilgilendirmeleri lazım. Gerekirse kendi aralarından bir sözcü seçmeleri gerekiyor. Sözcünün kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarması gerekiyor” dedi.

Sağlık çalışanlarının olağanüstü çaba harcadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, özellikle Covid-19’un meslek hastalığı sayılması talebinin karşılanması gerektiğini söyledi.

Reklam

SON HABERLER

Bu bir utanç yazısı

Her birimiz kendi derdimize düşmüş, hayatlarımızı sürdürmeye çalışırken birilerini tümden unuttuk. Müzisyenleri.

Hakan, sakın bırakma kendini…

Hakan, sekiz yaşında kansere yakalanmış. Şu an 11 yaşında. Ailesi, hapisteymiş. Komşuları imece usulü, nöbetleşe bakıyormuş çocuğa.

Bir sanatçı ‘hesaplaşması’: Ara Toplam

Tiyatro ve ekranların öne çıkan isimlerinden Ahmet Mümtaz Taylan, Irmak Zileli’nin yaptığı kapsamlı söyleşiden oluşan kitap ‘Ara Toplam’da, hayatının bugüne kadarki kısmını ‘hesaba çekiyor.’