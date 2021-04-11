Kılıçdaroğlu’ndan ‘bir şahsın rehini’ bilim kuruluna çağrı: Korkmayın, konuşun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Durumun ne kadar vahim olduğunu, bu bağlamda görevin yeteri kadar yerine getirilmediğini biliyoruz” diyerek Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine seslendi.

Fotoğraf: DHA

Yoğun bakım doktorlarıyla buluştuğunu belirten Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda bununla ilgili tespitlerini anlattı.

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CHP lideri şunları söyledi: “Yoğun bakım doktorları ile buluştum, baskı görmesinler diye paylaşmıyorum kimliklerini. Özetle Bilim Kurulu’muz rehindir. Bir şahsın rehinidir hepsi. İşlerini yapamaz durumdalar. Çağrım onlara; korkmayın, konuşun, yanınızdayız.”

Bilim Kurulu’na sitem eden Kılıçdaroğlu “Oradaki arkadaşların biraz cesur olmaları lazım, biraz daha kamuoyunu bilgilendirmeleri lazım. Gerekirse kendi aralarından bir sözcü seçmeleri gerekiyor. Sözcünün kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarması gerekiyor” dedi.

Sağlık çalışanlarının olağanüstü çaba harcadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, özellikle Covid-19’un meslek hastalığı sayılması talebinin karşılanması gerektiğini söyledi.

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