Kılıçdaroğlu’ndan ‘başörtüsü’ özeleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. Bir başörtüsünü Türkiye’nin en temel meselesi haline getirdik. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, imkanını sağlıyor muyuz? Derdin o olmalı. Çocuklarımız okumalı, bilimi öğrenmeli ve hayatı sorgulamalı” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Dünya Avşarlar Derneği’nin dördüncü kuruluş yıldönümü kutlamalarında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP’nin Türkiye’de çok kusuru ve kabahati olduğunu belirterek, şöyle dedi: “Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. Var yani, gerçeği konuşalım. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel mesele haline getirdik. Sana ne kardeşim ya, kadın ister başörtüsü takar, ister takmaz. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, okuyor mu, imkanını sağlıyor muyuz? Derdin o olmalı. Çocuklarımız okumalı, bilimi öğrenmeli ve hayatı sorgulamalı. ‘Neden Türkiye bu haldedir?’ demeli. Bunları yapmalıyız. Şu anda Ortadoğu’da Müslümanlar birbirini öldürüyor. Kim kazanıyor? Beyler, egemen güçler kazanıyor. Bedeli fakir, fukara ve hepimiz ödüyoruz. 3,5 milyon Suriyeli var Türkiye’de. Çoğu vatandaşımız onlara kızıyor. Suriyelilerin ne günahı var. Savaştan kaçmış gelmişler buraya. Kim Ortadoğu’yu bir bataklığa çevirdi? Kim getirdi onları? Sorgulamamız lazım. Klasik siyasi anlayışın dışına çıkmamız lazım. Bunları aşmak zorundayız.”

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Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli’nde düzenlenen programa katılan Kılıçdaroğlu, Dünya Avşarlar Derneği Genel Başkanı Şeref Kocakaya tarafından karşılandı. CHP’li belediye başkanları ve milletvekillerinin de katıldığı programda konuşan Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün okullarda doğru anlatılmadığı öne sürerek, “Mustafa Kemal Atatürk, 1921 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu’nu kurar. Erkeklerin büyük bir kısmı savaş meydanında şehit olmuştur ve çoğu çocuk babasız kalmıştır. Çoğumuz bilmeyiz. Ama onun tarihini, ne için kurulduğunu bilirsek geleceği daha güzel inşa ederiz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ürettiği savaş uçaklarının ülkedeki müzelerde sergilenmediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizim müzelerimizde imal ettiğimiz savaş uçağı yok. Neden çocuklarımıza bunları anlatmıyoruz? Hangi gerekçeyle anlatmıyoruz? Bizim o genç Türkiye Cumhuriyeti’nin imal ettiği savaş uçağı Danimarka’da müzededir. Danimarka’ya ihraç ettiğimiz uçak onların müzelerinde. Türkiye Cumhuriyeti’nin müzesinde bizim dedelerimizin ürettiği uçak yoktur. Uçağın logosu bir kağnıdır. Çünkü İnebolu’dan silahlar kağnılarla Ankara’ya gitmiştir. Biz bunları çocuklarımıza öğretiyor muyuz? Hayır.”

Kılıçdaroğlu, farklı düşünen insanları dinlemek gerektiğine vurgu yaptı.

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Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu’na dernek tarafından hediyeler verildi. Kılıçdaroğlu, toplantının ardından gittiği otelde mangal başına geçip, kebap pişirdi.