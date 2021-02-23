Kılıçdaroğlu’ndan ‘başarılı damat’ yorumu: Başarılıysa neden görevden aldın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın ‘damat sıfatının’ bakanlığı dönemindeki başarısının önüne geçirildiğini savunan Erdoğan’a yanıt verdi: “Başarılıysa neden görevden aldın?”

Fotoğraf: AA

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri, geçen haftaki grup toplantısında Gare operasyonuyla ilgili beş soru yönelttiğini ancak yanıt alamadığını söyleyerek, “Operasyonun başarısız olduğunu kendin kabul ediyorsun. Bana hakaret edeceğine sorularıma yanıt ver” dedi.

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Terörün sadece teröristleri öldürmekle çözülemeyeceğini vurgulayarak, “Başkomutansan talimatı sen verdin” diyen Kılıçdaroğlu, “Neden başarısız olduğunu açıkla Kendi sorumluluğundan kaçıyor. Başarısız olduysa bunun bir sorumlusu var, o da sensin. Hiçbir asker, hiçbir görevli bu operasyonu kabul etmiyor” ifadelerini kullandı.

‘128 milyar dolar nerede’

Devletin yönetilmediğine dair görüşünü bir kez daha dile getiren Kılıçdaroğlu’nun hedefinde Instagram üzerinden affını isteyen Albayrak ve Erdoğan’ın ona ilişkin övgü dolu sözleri vardı. CHP lideri, dün “Ne dövizin buharlaşması ne de bir istismar, haksız kazanç, hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur” diyen Erdoğan’a bir kez daha ‘buharlaştığını’ savunduğu 128 milyar doların hesabını sordu:

“Ekonomide de devlet yönetilmiyor. Gitti damadı bakan yaptı. Türkiye Varlık Fonu’na da atadı, kayınpeder damat götürüyorlardı. Merkez Bankası’nın kasasındaki 128 milyar dolar buharlaştı. ‘128 milyar doları kime sattın’ diye sorduk. Cevap yok. Meclis’te araştırma önergesi verildi. Reddedildi. Nerede milletin 128 milyar doları? Damadın gidişini basın kuruluşları haber yapamadı.

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‘Damadın başarılarından kuduruyorlar, çıldırıyorlar’ diyor. Ne başarı ama. 128 milyar doları peşkeş çekeceksiniz bir avuç tefeciye; başarı. Peki başarılıysa niye görevden aldın? Alma görevden. Başarıysa 128 milyar doları senin talimatınla bir avuç insana peşkeş çeken Merkez Bankası Başkanı’nı niye görevden aldı? Onu da almasaydın.”

‘Virüs AKP kongrelerine gitmiyor, kahveciye gidiyor’

“İster dolar ister faiz yükselsin kazanan tefeciler” diyen Kılıçdaroğlu’nun gündeminde AKP’nin salgın sürecinde devam eden il kongreleri de vardı: “Malum kongreleri var. Onların deyimiyle ‘lebaleb’ dolu. Orada Covid-19 hiç olmuyor. O kongrelere gitmiyor, kahveci dükkanı açınca oraya gidiyor. Bunun tespitini Erdoğan yapıyor. Akla, mantığa bakın. Esnaf perişan. Bari HES kodu ile gelsinler. Kongreler lebalep dolu iki kişi lokantaya gidip yemek yesin yok olmuyor. Esnafın hali perişan. “

CHP lideri, Türkiye’nin Çin’den satın aldığı Sinovac aşılarının ülkeye getirilişinde aracı kurum tartışmalarına da değindi ve şirket ismi verdi.

‘Aracı şirket var; 1 milyon doz aşı ücretsiz geldi’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, iktidara yakın şirketlerin aracı olduğuna dair iddiaların sorulduğunu ve “Biz Sinovac’la direkt muhatap olduk. Aracı yok” yanıtını verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, 1 milyon doz aşının ücretsiz geldiğini söyledi ve sözkonusu aracı şirket Keymen’in tanesini 12 dolardan fatura ettiğini ima etti:

“Bir aracı var Keymen İlaç adlı, merkezi Ankara’daki şirket. 9 Şubat’a kadar 10 milyon 162 bin 123 doz aşı getirildi. Bunlar için devlet Keymen’e 121 milyon945 bin 476 dolar para ödedi. Buradaki soru ne? 31 Aralık 2020’de Esenboğa Gümrüğün’nden geçiyor aşılar. İlk etapta 1 milyon 342 bin 298 aşı geçiyor. Bunlar Keymen tarafından gümrükten çekiliyor.

‘Ücretsiz aşılar 12 dolardan fatura edildi mi’

Devlet Malzeme Ofisi’ne faturalanıyor. Gümrükteki beyana göre 1 milyon doz aşı için ücret alınmıyor; ücretsiz. 12 milyon dolarlık aşı ücretsiz verilmiş. Ben şimdi sayın bakana ve Erdoğan’a soruyorum. 1 milyon ücretsiz aşı var; bu firma Devlet Malzeme Ofisi’ne bunların her birini 12 dolardan fatura etti mi etmedi mi?