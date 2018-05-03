Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye: ‘FETÖ’cü arayacaksan işbirliği yaptığın adama bak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı adaylarına destek için imza verecek 100 bin kişi arasında ‘FETÖ üyesi’ aranması gerektiğini dile getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi: “Sen FETÖ’cü arıyorsan işbirliği yaptığın adama (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastediyor) bakacaksın.”

Bahçeli partisinin sabahki grup toplantısında içişleri ve adalet bakanlarını kastederek “FETÖ’nün seçmen ayağını hiç takip etmişler mi? Bunlar hangi adayın etrafında toplanabilir? Bunlar benim kafamı kurcalıyor. Etmezse 100 bin kişinin içerisinde FETÖ, PKK desteğiyle bir aday taraması yapılacaksa FETÖ’nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı etrafında kanaat oluşabilir” demişti.

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Kılıçdaroğlu CHP grubunda yaptığı konuşmada Bahçeli’ye şöyle tepki gösterdi: “Bu kürsüden defalarca FETÖ’nün siyasi ayağını açıkladım. FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı sarayda oturan zattır. Devletin namusunu kozmik odasını sen FETÖ’ye açmadın mı? FETÖ’nün siyasi ayağı ile işbirliği yapanlar bugün seçmenleri suçlama noktasına geldiler. Sen FETÖ’cü arıyorsan işbirliği yaptığın adama bakacaksın. Bunu neden söylüyorlar, amaç 100 bin imzayı toplayamasınlar. Bütün seçmenlere çağrım İlçe Seçim Kurullarına gidiniz ve bu adayları imzalarınızla adaylığınıza taşıyınız.”