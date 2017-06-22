Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye: Canı sağolsun, hükümet sözcülüğüne soyunabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 8’inci gününe girdi.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüş yedi günü geride bıraktı.

25 günde 432 kilometre yapılması planlanan yürüyüşte Gerede’ye bağlı Sipahiler Mevkii’nde kamp yapan CHP’lilerin İstanbul’a kadar 300 kilometre daha yol yürümesi gerekiyor.

‘Gülen’in kimlere teşekkür ettiği ortada’

Dün 19 kilometre yürüyen Kılıçdaroğlu, kendisini ‘FETÖ’ye yakınlıkla suçlayıp, “Yürüyün yürümesine de, aman düşmeyin; yarı yolda üşenip geri dönmeyin. Soluğunuz yeterse Pensilvanya’ya kadar gidin, geri gelmeyin!” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Dün Kadir gecesiydi. Rabbimiz diyor ki ‘adaletle hükmedin’ onun için adalet çok soylu bir kavramdır. Sayın Bahçeli açıklama yapıp eleştirmiş. Canı sağolsun istediği eleştiriyi yapabilir. Bana göre hükümet sözcülüğüne de soyunabilir. Ne Pensilvanya’ya gittim, ne konuştum, ne Pensilvanya bana teşekkür etti. Fethullah Gülen rahatsız olduğu zaman gazetelerde ilan var. Kime teşekkür ettiği var orada. Genel Başkan olarak sadece benim adım yok.”

Adalet istediği için yürüyüşe geçtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Adaletin olduğu yerde devlet düzelir. Adaletin olmadığı yerde insanın bir önemi yoktur. Bunu savunuyorsa sayın Bahçeli buyursun gelsin, bu ülkede adaletsizlik olsun diyorsa demeç vermeye devam etsin” diye konuştu.

‘Partimize kumpas kuranlar adaleti ağızlarına almasınlar’

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda ‘Adalet Yürüyüşü’nü hedef almış, partisinin kumpaslarla hedef alındığını, bunu yapanların adaleti ağızlarına alamayacağını ileri sürmüştü.

Bahçeli’nin tam açıklaması şöyleydi: ”Yürüyorlar, yazıyorlar, yüksek perdeden atıp tutuyorlar; neymiş adalet yokmuş! Buna bir şey diyemem, ama bunu dillendirenlere lafım çoktur. Birilerinin keyfine göre karar veren mahkeme ve hâkim olunca adalet mülkün temelidir; olmayınca adalet dinamitlenmiştir. İkiyüzlülük değil mi? FETÖ’cülerle bir olup adaleti katledenler, özellikle partimize kumpas kuranlar; ne adaleti, ne ahlakı ağızlarına almasınlar, komik kaçıyorlar. Evlatlarımız şehit oluyor, adaleti yürürken bulacaklarını zannedenlerden çıt yok! Yedi düvel karşımızda, ama uygun adım yürüyenlerden ses yok! Artık kör gözünü açtı. Yürüyün yürümesine de, aman düşmeyin; yarı yolda üşenip geri dönmeyin. Soluğunuz yeterse Pensilvanya’ya kadar gidin, geri gelmeyin!”