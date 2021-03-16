CHP liderinden Bahçeli’ye: Andımız okunsun istiyorsan Erdoğan’a telefon açarsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Andımız’ kararı sonrası Danıştay’ı eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslendi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirmesini istedi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2013’te okullarda okunmasına son verilen ‘Andımız’ın yeniden okunmasına hükmeden mahkeme kararını kaldırmıştı. İktidar partisi AKP’nin ortağı MHP’nin lideri ise Danıştay’ı sert sözlerle eleştirmişti.

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Meclis’te partinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 2013’te ‘bölücü terör örgütüyle masaya oturduğunu, örgütün Andımız’ın kaldırılmasını şart koştuğunu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da Erdoğan’ın talimatıyla kaldırdığını’ öne sürdü.

CHP lideri, Andımız’ın yeniden okunması kararını haklı bulduğunu 2018’de dile getirdiğini anımsatarak ‘Andımız’ın doğruluğu, sevgiyi ve saygıyı çocuklara anlattığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Danıştay İdari Davalar Dairesi kararı verdikten sonra, ben daha önce şu çağrıyı yapmıştım: ‘Andımız’ın hangi cümlesinden rahatsızsın, çık millete bunu anlat’ demiştim. Bunu söyledim 2013’te… 2021’e geldik, bu soruma cevap alamadım. Ben bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum… Bahçeli’ye de seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan, Andımız’ın hangi cümlesinden rahatsızdır? Çıkıp açıklasın. Ben tahmin ettiğime göre Bahçeli’nin de etmesi lazım. Andımız’ı ‘cumhur ittifakı’ kaldırdı. Sayın Bahçeli, Erdoğan’ı değil, Danıştay’ı muhatap alıyorsa, muhatap aldığı yer yanlıştır. Sen Erdoğan’ı değil, Danıştay’ı suçluyorsun. Andımız’ın okunmasını istiyorsan, açarsın Erdoğan’a telefon, ‘Bu ant okunmadan tekrar bir araya gelemeyiz’ dersin. ‘Ben ülkemi, bayrağımı seviyorum, Andımız’ın okunmasını istiyorum’ dersin.”