Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’nin ‘gözdağı’na kısa yanıt: Onun da adalate ihtiyacı olacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nü eleştirip ‘gözdağı’ veren MHP lideri Devlet Bahçeli’ye kısa bir yanıt verdi: “Onun da adalete ihtiyacı olur.”

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapse çarptırılıp tutuklanmasının ardından CHP ‘Adalet Yürüyüşü’ kararı almıştı. Yürüyüş dün Ankara Güvenpark’tan başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililer ve yurttaşların yürüyüşü İstanbul’da son bulacak.

Berberoğlu, CHP’nin tutuklanan ilk milletvekili.

Yürüyüşün ikinci gününde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu’na, Bahçeli’nin yürüyüşe ilişkin şu sözleri soruldu: “Merak ediyorum ki, İstanbul’dan karşı bir yürüyüş başlarsa karşılaşma ve buluşma noktası neresi ve nasıl olacaktır? Ankara’dan İstanbul’a yaya olarak seyahat edenlere ‘Anca gidersiniz’ demek yerine, yangına ve kargaşaya hizmet ediyorsunuz demek zorunluluktur. CHP’lilere sesleniyorum; aklınızı başınıza alın, muhtemel ve kestirilemeyen hadiseler patlak verirse, altından ne sizler ne de ülkemiz kalkar!”

Kılıçdaroğlu kısa bir yanıtla şöyle dedi: “Sayın Bahçeli hiç endişelenmesi. Onun da adalete ihtiyacı olur, olacak. Yürüyüşümüze bu eleştirilere rağmen devam edeceğiz.”

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorusu üzerine, ilk gün yorulduklarını ancak yürüyüşlerine devam edeceklerini, güzergah üzerindeki illerden de katılım olacağını belirtti.