CHP liderinden, ‘Aşıda aracı yok’ diyen Koca’ya: Erdoğan seni aldatıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin’nden getirilen aşılar konusunda aracı şirket olduğunu bir kez daha belirterek, olmadığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Seni aldatıyorlar” dedi.

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, geçen haftaki toplantıda, aşı konusunda aracı şirket olduğuna, Çin’den 1 milyon doz aşının bedava alındığına ve Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) tanesi 12 dolara fatura kesip kesmediğine dair soru yönelttiğini anımsattı.

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‘Rantın olduğu yerde akrabalar vardır’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, bir TV kanalında, “Aracı yok” dediğini bir kez daha söyleyen CHP lideri, adını verdiği ‘Keymen’ adlı şirkete de bir kez daha gönderme yaptı ve şunları söyledi: “Size aracı yok diyen kişiyi iyi tanıyın. Doğru bilgi vermiyor. Sana doğru bilgiyi bu kardeşin veriyor. Erdoğan sana doğru bilgi vermiyor. Aldatıyor. O anlaşmayı ben sana gönderebilirim. Sayın bakanın unutmaması gereken bir şey var. Rantın olduğu yerde akbabalar vardır. “

‘Masraf 12 milyon dolar mı’

Aşıları geliştiren Çinli şirket Sinovac’ın aracı şirketin Keymen olduğunu kabul ettiğini belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Keymen, ‘Biz masrafları karşılamak için yaptık o faturalamayı’ diye. 1 milyon doz aşı çarpı 12 eşittir 12 milyon dolar. Masraf 12 milyon dolar mı?”

‘Açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanlığı yapmalı’

“CHP yönetiminde 1 milyon aşı bedava gelse Filistin’e yollardı” diyen CHP lideri, DMO’nun Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olduğunu vurgulayarak, “Topu Sağlık Bakanı’na attılar, neden açıklamayı o yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklaması gerek” dedi.

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CHP liderinin gündeminde, bir süredir iktidar ve muhalefet arasında tartışma konusu olan ‘buharlaştığını’ söylediği 128 milyon dolar da vardı. Erdoğan’ın, paranın önemli bir kısmının ekonomik tuzaklara, piyasa dalgalanmalarına karşı kullanıldığını söylediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Soru şu. 128 milyarı kime sattın” ifadelerini kullandı.

‘128 milyar doların satışının altında kimlerin imzası var’

CHP lideri, bu satışın altında kimlerin imzasının olduğu başta olmak üzere satışın usulüne uygun yapılıp yapmadığına dair beş soru yönelterek, “Sen ve damadın el ele verdiniz. 128 milyar doları Londra’daki tefecilere teslim ettin” dedi.

Buharlaşan parayla çok kişinin derdine çare bulunacağını, esnafa 3 biner lira dağıtılabileceğinin altını çizerek, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bunlar karşısında sessiz kalmasını eleştirdi.

‘Dokunulmazlık dışında güvence yok’

Meclis’e yollanan dokunulmazlıklarla ilgili 33 fezlekeye de değinen Kılıçdaroğlu, “Yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülkede milletvekilinin dokunulmazlık dışında güvencesi yoktur” ifadelerini kullandı.

İktidar partilerinin dokunulmazlığı tek başına, onların desteği olmadan kaldırabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu teminatın kalkmaması gerek” dedi.

‘Millet ittifakını bozmak için’

Üzerinden altı yedi yıl geçen bir olayı (Kobani’yi kast ediyor) gündeme getirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Acaba millet ittifakını nasıl bozarız” diye şimdi getirdiklerini savundu.

Geçen hafta Aksaray’ı ziyaret ettiğini ve çiftçilerin sorunlarını dinlediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Aksaray’ı Mersin’e demir yoluyla bağlamak istiyorlar. Kanal İstanbul’la uğraşacağına yapsana oraya demir yolunu” dedi.

CHP lideri haftaya ‘bir avuç insana halkın alın terinin peşkeş çekildiğiyle ilgili ayrıntıları’ anlatacağını söyledi.