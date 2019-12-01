Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret önerisi: Yüzde 22.58 zam yapılsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücrete yüzde 22.58 zam yapılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: CHP

İstanbul’daki Maltepe Ekonomik Forumu’nda konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye’de kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığını savundu.

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Her an herkesin tutuklanabileceğini, avukatların bile müvekkilin gözaltına alındığını öğrenemeyeceğini aktaran CHP lideri, “Bu hukuk sistemi var mı? Var. Var mı bu ülkede bağımsız yargı” diye sordu.

Kalın’a eleştiri

Kılıçdaroğlu, sözü daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a getirdi: “Cumhurbaşkanının bir sözcüsü var… Soruyorlar: Belediye başkanları açığa alındı… Yerlerine kayyum atandı… ‘Onlar suçludur’ diyor. Sen hakim misin? Hayır. ‘Onlar cezalandırılacak’ diyor. Sen hakim misin? Hayır. Onların cezalandırılacağını saray adına dile getiriyor.”

“Sonra kalkacağız biz, bütün dünyaya ‘Türkiye’de bağımsız yargı var’ diyeceğiz” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Senin sözcün aksini söylüyor. Dolayısıyla can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde biz yeni arayışların rotasını belirlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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CHP lideri, EYT’lilerin sorunun aile sigortasıyla çözeceklerini söyledi ancak detay vermedi.

Asgari ücret önerisi

Kılıçdaroğlu aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısının 8 milyon 647 bin 283 kişi olduğunu ifade etti. Aylık geliri 1000 liranın altında olan dul ve yetimlerin sayısının da 847 bin 643 olduğunu dile getirdi.

CHP lideri, devletin enflasyonunu kendisi açısından yüzde 22.58 olarak belirlediğini, “Yılbaşından itibaren yüzde 22.58 zam yapacağım” dediğini belirterek asgari ücret zammının da bu oradan olması gerektiğini söyledi.

Maliye ve Hazine Bakanlığı; vergi, harç ve ceza miktarı artışlarında esas alınan ‘yeniden değerleme oranı’nın 2020 için yüzde 22.58 olarak düşüldüğünü bildirmişti. Mevcut asgari ücret 2020 lira.

Kılıçdaroğlu, seçimin yasaların öngördüğü tarihte olacağını ifade etti. CHP lideri, işletmesi devredilen tank-palet fabrikasına dair de şunları kaydetti: “Satıldı mı? Hayır. Çünkü satılsa karşılığında bir para alınacak. Kiralandı mı? Hayır. Çünkü kiralansa karşılığında bir kira bedeli alınacak. Ne oldu? 20 milyar dolar değeri olan fabrika 25 yıllığına bedava verildi. 5 kuruş alındı mı? Kimin parası; 82 milyonun!”