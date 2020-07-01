Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’in Netflix eleştirisine destek: Hırsından spoiler verir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Youtube, Twitter ve Netflix gibi mecraların ‘tamamen kaldırılmasını ve kontrol edilmesini’ istemesi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanını eleştirdi.

İYİ Parti, partinin kurumsal Twitter hesabından, ‘#SosyalMedyamaDOKUNMA’ etiketiyle “Sakin ol şampiyon” yazan bir tweet attı. Partinin genel başkanı Meral Akşener de partisinin tweet’ini “Dark’ın son sezonunu bitirmeden Netflix’i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın @RTErdogan” notuyla paylaştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Akşener’e “Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir :)” tweetiyle yanıt verdi.

Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir:) https://t.co/ImvTTKb9Mv — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 1, 2020

Erdoğan, bugünkü il başkanları toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak için sosyal medyada yapılan yorumlara çok sert tepki göstermiş, sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğini vurgulamıştı. Cumhurbaşkanı, “Niçin YouTube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırmak için. Bunlar ahlak sahibi değil” demişti.