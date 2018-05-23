Kılıçdaroğlu’ndan AKP’ye: Pensilvanya’ya gidenler aday, FETÖ ile mücadele tutarsız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fethullah Gülen’i ABD’de ziyaret eden AKP’lilerin yeniden milletvekili adayı gösterilmesini “FETÖ ile mücadelenin tutarsızlığını ortaya koyuyor” diyerek eleştirdi.

Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan Kılıçdaroğlu, milletvekili aday listeleriyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

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Listeye tepti olarak istifa edenlere: “Aday adaylarımızın tamamı çok değerli. Tercih yapmak elbette ki zordu. Hangi listeyi hazırlarsak hazırlayalım doğal olarak bir tartışma çıkacaktı. Medyadan izliyoruz. Bize gelen bir istifa yok şu anda. İstifa gelirse de işleme koyarız. ”

“Sol kanatta yer alan milletvekillerine yer verilmedi” eleştirisine karşılık: “Solculuk da sağcılık da kimsenin tekelinde değildir. CHP sosyal demokrat bir partidir. O ayrımı yapmayı çok doğru bulmuyorum. Listelerde yer alan arkadaşlara haksızlık yapmış oluruz.”

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AKP listeleriyle ilgili değerlendirmesi: “Havuz medyası üzerinden tanımlayayım. Orada (AKP’de) ‘kan değişimi’, bizdeki ise ‘tırpan’ olarak tanımlanıyor. İktidar medyasının muhalefete ne kadar önyargı ile baktığını göstermek için bu örneği verdim. Her siyasal parti oturur düşünür; Türkiye’yi yönetme arzusundadır. AK Parti’nin de kendine göre bir listesi vardır. Oturup bakmadım, değerlendirmedim. Beni şaşırtan ise Fetullah Gülen’i ziyaret eden milletvekillerinin bir kısmının listelerde yer alması. AK Parti’nin FETÖ ile mücadele konusundaki yapısını, tutarsızlığını ortaya koyması açısından ilginç.”

Liste dışı kalan Haluk Pekşen’in ‘Gül’ün adaylığına karşı çıkanlar tasfiye edildi’ açıklaması: “Bunun akılla bağdaşır bir yanı var mı? Hiç ilgisi yok.”

Muharrem İnce’ye yakın isimlere yer verildiği iddiası: “Bana çok yakın olup da listede yer alamayan arkadaşlarım da var. Sonuçta bir kan değişimine ihtiyacımız var. Kişiye yakın milletvekillerini tanımlamayı çok doğru bulmuyorum. Muharrem beyi sevenler de var, beni sevenler de var, Deniz beyi sevenler de var. Bu bir görevdir. Siyaset bir meslek değildir.”

AKP kurucularından Abdüllatif Şener’in adaylığı: “CHP’de siyaset yapması güzel ve önemli bir örnek. AK Parti’de siyaset yaptığı dönemde en erken partiyi terk eden siyasetçi. Oradaki kirliliği gördü ve terk etti. Abdüllatif Bey ile aynı yolun yolcusuyuz.”

“Kadın aday sayısı az” eleştirisi: 24 Haziran’daki seçimlerde kadın milletvekili sayımız, bugünkü parlamentoda olan kadın milletvekili sayımızdan daha fazla olacak.

Liste dışı kalan CHP’li Eren Erdem’e yurt dışı yasağı: “Eren Erdem çalışkan, birikimli bir milletvekilimiz. Kendisinin suçlandığını biliyorum, ama o davadan da beraat edeceğine inanıyorum. Belki geçici olarak yurtdışına çıkış yasağı konmuş olabilir ama bu demokrasi açısından da Türkiye’nin ayıbıdır. Bu batıda Türkiye’nin demokrasi algısına da ciddi bir zarar verir.”

Kılıçdaroğlu kimleri kastetti?

2012’de Pensilvanya’da Fethullah Gülen’i ziyaret eden heyette bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz İstanbul beşinci sıra, AKP Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz Aksaray birinci sıra, AKP eski Siirt milletvekili Osman Ören Siirt birinci sıra, AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik Burdur birinci sıra, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de Kayseri beşinci sıradan aday.