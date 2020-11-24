Kılıçdaroğlu’ndan AKP’ye oy veren annelere: Çocuğunu 18 yıldır denek olarak kullandılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın eğitim politikasını eleştirerek AKP’ye oy veren annelere seslendi: “Senin çocuğunu 18 yıldır denek olarak kullandılar.”

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan CHP lideri 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerin önemini anlatarak,“Eğitim milli mi” sorurunu yöneltti.

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AKP yönetimlerinde yedi bakan değiştiğini, yedi farklı politika oluştuğunu söyleyen CHP lideri, ülkenin tüm çocuklarının denek olarak kullanıldığının altını çizdi. Kendilerini sürekli zenginleştirmek zorunda olan öğretmenlerin geçinemediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, atanamayan öğretmenlere de değindi.

Yüzbinlerce öğretmenin atama beklediğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, Sayıştay’ın 138 bin 393 öğretmen eksiği olduğua işaret eden raporunu bir ve söz verilen 3 bin 600 ek göstergeyi de bir kez daha anımsattı.

Doktora yapıp çekirdek satan öğretmen olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bütün bunlar siyasi tercih. Bunlar tercihi öğretmenden yana kullanmıyor. Söz verip 3 bin 600 ek gösterge vermiyorlarsa ‘Sana oy yok’ diyeceksin. Bütçe de para var öğretmene yok” dedi.

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Kılıçdaroğlu CHP’nin öğretmenlere yönelik sözlerini şöyle sıraladı:

Biz iktidar olunca öğretmenlerin kendilerine özel meslek kanunu olacak.

Hiçbir öğretmen geçim sınırının altında maaş almayacak.

Köy okulları yeniden açılacak.

Organize sanayi bölgelerinde tekonolji liseleri kuracağız.

Her okulun kendi bütçesi olacak.

CHP liderinin gündeminde Diyarbakır valisinin, “Mesele işsizlik değil, iş beğenmemezliktir. İş var” şeklindeki açıklaması da vardı.

Valinin devletin temsilcisi olduğunu ve tarafsız olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, il başkanını arayıp bunun doğru olup olmadığını sorduğunu, aksi yönde yanıt aldığını belirterek Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Pes. Diyarbakır Valisi’nin bu açıklaması devlet adamlığına yakışmaz. Vali sıcak siyasetin içine girmez.”

Akdeniz’de, Türk gemisinde arama yapılmasına da değinen CHP lideri, Gazze’ye yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisinin İsrail’in baskınına uğradığını anımsattı: “Sonra hükümet davasından vazgeçti. Son olayla ilgili yapılanı kınıyorum. Almanya’yı da İtalya’yı da kınıyorum. Hükümetten de açıklama bekliyorum.”

‘Covid’i terbiye etmişler’

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

*(Yeni uygulamaya konulan kısıtlamalarla ilgili) Bunlar Covid’i terbiye ettiler herhalde. Akşam 20:00’den sonra serbestçe dışarıda geziyor demek. Dünya bize gülüyor. Saat 10:00-20:00 arası serbest. O saatlerde virüs kimseye bir şey yapmıyor demek.

Bilim kuruluna sert çıktı

*Kimse kusura bakmasın bilim kuruluna da seslenmek istiyorum. Aranızdan bir sözcü seçip, “Şu önlemler alınmalı” diyemediniz. Birileri söyletmedi. Sizin Türkiye Cumhuriyeti’ni alay konusu yapmaya hakkınız yok. “Efendim biz söylüyoruz yapmıyorlar” o zaman ayrılacaksın kardeşim.

*Beş maskeyi dağıtamayan salgını nasıl yönetecek?

*Gerçek ölümleri gizleyip göstermelik rakamlar açıklarsanız dünya size güler.

*Binlerce ruhsatı 24:00’e kadar olan bakkal, tekel bayi var bunlar ne olacak? Başka işyeri var mağdur olan. Dükkan kapanıyorsa kirasını devlet ödesin.

‘Faiz lobileri kazandı’

*Geçen hafta Merkez Bankası’nın faiz yükselteceğini söylemiştim. Oldu mu? Oldu. Hani enflasyonun sebebi yüksek faizde. Ekim 2018’de Erdoğan “Şahşanış döneminin arifesi” demişti. 18 Kasım 2020’de “Şahlanış dönemine girdik.” Biz sanıyoruz ki memleket şahlanıyor. Faiz lobileri kazandı.

*Bunları yaparken 1 Kasım’dan itibaren uygulanmak üzere kredi kartı faizlerini de artırdılar.

‘128 milyar doları kime sattın’

*Erdoğan’a soruyorum madem faizleri artıracaktın 128 milyar doları kime, neden sattın? Manav, emekli, öğretmen almadı. Merkez Bankası başkanını neden görevden aldın madem faiz artıracaktın? 20 gün önce ekonominin pik yaptığını söylüyordun. Acı reçeteye nasıl geldin? Faizi neden enflasyondan fazla yükselttin?

*Pik yaparken askıda ekmek, ekmeksiz köfteye geldik. 18 yılda ülkeyi batırdınız.

‘Kaldırmazsanız namertsiniz’

*“Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığını kaldıracağız” diyorlarmış. Benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz. Sizden mi korkacağım. Hep söylüyorum. Bir canım var memleketime feda olsun.