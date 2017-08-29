Kılıçdaroğlu’ndan AKP’de ‘metal yorgunluğu’ yorumu: Parti Erdoğan’ın siyasi tutsağı

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendi partisinde ‘metal yorgunluğu’ olduğuna ilişkin yorumuna, AKP’nin Erdoğan’ın ‘siyasi tutsağı’ olduğu yorumunu yaptı.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, Çanakkale’deki Adalet Kurultayı’nda gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, kurultaydaki oturumlardan çok faydalandığını belirtirken, kurultayın amacının huzurlu bir ülke için bir araya gelmek olduğunu söyledi.

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‘Siyasi tutsakları olarak görüyor’

Erdoğan’ın kendi partisindekilere ‘metal yorgunluğu’ içinde olanların kenara çekilmesi gerektiği sözlerini de yorumlaması istenen Kılıçdaroğlu, “Bir siyasal partinin liderinin kendi örgütünü kötülemesi kadar ‘Beceriksizsiniz, yoruldunuz, bir şey yapmıyorsunuz’ demesi kadar yanlış bir şey yok. Eğer kendisi bugün Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsa, kendisi bugün referandumda günün 24 saati devletin bütün imkânlarını kullanarak bir grubu çalıştıyorsa o koltuğa oturduktan sonra kendisini oraya taşıyanları kötülemesi kadar yanlış bir şey yok. Bir kişi kendi egosuna teslim olup, kendi tabanını yok saymamalı. Yok sayıyor” dedi.

Erdoğan’ın tabanının oyuna güvendiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Şunun için yok sayıyor, ben ne yaparsam yapayım benim tabanım bana oy verir. İster döverim, ister söverim, ister asar, keserim. Bunlar benim esirlerim. Ben ne yaparsam yapayım bunlar gelir bana oy verirler. Çünkü onları kendi siyasal tutsakları olarak görüyor” diye konuştu.

‘Kendi örgütüyle de kavgalı’

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Sabah gazetesinden bir yazar ‘Erdoğan, örgütünü MASAK ve MİT’ten gelen raporlara göre dizayn edecek’ diye yazdı. Bir parti MASAK ve MİT’den gelen raporlara göre kendisini yeniden yapılandıracaksa o örgütten hayır gelmez. Orası devletin bürokratlarının egemen olduğu bir örgüt mü? Ne demek yani MASAK ve MİT raporlarına göre partinin yöneticileri belirlenecek. Bu şu anlama geliyor, o partinin ideolojisi yok, o parti hedeflerini ilkelerini kaybetmiş. O partiyi artık yönlendiren devlet, devletin partisi artık o. Devlet yönlendiriyor o partiyi artık. Kendi örgütüyle de kavgalı.”