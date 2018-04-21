Kılıçdaroğlu’ndan adaylığını açıklayan CHP’lilere: Ciddiye alınacak bir şey değil

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden cumhurbaşkanlığına ‘aday adaylığı’nı açıklayan iki isim için “Ciddiye alınacak bir şey değil” dedi.

CHP’de ilk açıklamaenel başkan yardımcısı Öztürk Yılmaz’dan gelmişti. Yılmaz, Kılıçdaroğlu aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanlığına aday olacağını söylemişti.

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CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin de cumhurbaşkanlığı ‘aday adaylığını’ açıklamış ve adaylığı için böyle bir koşul öne sürmemişti.

Birgün’den Yaşar Aydın’a konuşan Kılıçdaroğlu, “Partinizden cumhurbaşkanlığına aday olan isimler de var. Nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Kişisel tercihleridir. Esas olan Parti Meclisi kararı. Ciddiye alınacak bir şey değil.”

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