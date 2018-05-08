Kılıçdaroğlu’ndan ‘3 bin korumayla geziyor’ dediği Erdoğan’a: Kimden korkuyorsun

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üç bin korumayla gezdiğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sokakta halkından, Meclis’te milletvekilinden korkan cumhurbaşkanı mı olur? Ya kimden korkuyorsun arkadaş” diye sordu.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, inançların siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini bildiğini belirterek “Fransa’da bir grup sanatçı, Kuranı Kerim’den bazı ayetleri çıkarmak gerekiyor diyor. Neymiş, Kuranı Kerim’in bazı ayetleri çağ dışıymış. Çağ dışı kalmış olan sizlersiniz. İslam barış dinidir. Bunlara söylemek isterim, bu açıklamayı yapanlar İslamiyet’in ne olduğunu bilmiyorlar. Sevgili Peygamberimizin veda hutbesini okuyunuz. Tarihte ilk insan hakları beyannamesi olan veda hutbesini okuyun” diye konuştu.

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‘Muharrem Bey, milleti bölmek istemiyor’

Geçen hafta partisinin cumhurbaşkanı olarak adını açıkladıkları Muharrem İnce ile ezberleri bozduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Beklemiyorlardı. Orada bir yarış oldu, birbirlerini mahvedecekler sanıyorlardı. Neden mahvedelim? Muharrem İnce sorunları ve sorunların kaynağını çok iyi bilen bir kişidir. Sen-ben ayrımı yapmaz. 80 milyonu kucaklar. Rozetini bana emanet etti, ben de Türkiye rozetini onun göğsüne taktım. Akılları yine ermedi. Biz en başından beri ‘Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır’ dedik. CHP’nin önerdiği isim 80 milyonun cumhurbaşkanı adayı olmak için yola çıkmalıdır. İnce, bölge, vatandaş, sen, bizdensin, değilsin diye ayrım yapmadı. Böyle bir kişi cumhurbaşkanı olmayı hakediyor. Muharrem Bey, milleti bölmek istemiyor. Bunu yapan adam cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal etmiş durumda. Eğer 80 milyonun cumhurbaşkanı değilsen, kimse kusura bakmasın, sen cumhurbaşkanı değilsin kardeşim. İnce ne istiyor, kavga etmek istemiyor. Oturalım, konuşalım diyor. Bu cumhurun işaretidir. Gideceğim hepsini ziyaret edeceğim diyor. Demirtaş için Adalet Bakanlığı’ndan izin isteyeceğim, izin ver onu da ziyaret edeyim diyor.”

‘İnce, bu halkın evladı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koruma ordusuyla gezdiğini hatırlatan ve tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin bunları reddettiğini söyledi: “Üç bin kişiyle gezen cumhurbaşkanı mı olur ya? Kendi halkından korkan cumhurbaşkanı. Kahveye gidemiyor, vatandaşın arasına giremiyor. Meclis’e geliyor, milletvekillerinden korkuyor. Bugün gelirken baktım etraf polis kaynıyor. Ya bir şey mi oldu dedim? Yok dediler Erdoğan burada dediler. Ya kimden korkuyorsun arkadaş ya? Hiç kimse unutmasın Muharrem İnce sarayların değil bu milletin evladıdır, bu halkın evladıdır.”

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