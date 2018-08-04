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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan ‘100 günlük plan’a: Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘100 günlük eylem planı’nı eleştirdi: “Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor…”

Erdoğan, ‘100 günlük eylem planı’nı açıklamış, ülkenin bir ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunu savunarak, “Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız” demiş, vatandaşlara döviz ve altınlarını TL’ye dönüştürmelerini önermişti.

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Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin beş temel sorununu şöyle sıraladı: “Eğitim, ekonomi, demokrasi, dış politika, toplumsal barış.”

Türkiye’yi yönetenlerin önce bu beş soruna odaklanması gerektiğini belirten CHP lideri, şöyle devam etti: “Alay-ı vala ile 100 günlük eylem planı açıklandı… 5 Temel sorunun hangisine çözüm üretiliyor? Gerçek şu ki; sorunlar çözülmüyor, sorunlar derinleşerek varlığını sürdürüyor… Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor…” 

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