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Kılıçdaroğlu’na yumruk atan adam AKP üyesiymiş: Partiden ihraç ediliyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün partiden ihraç edileceğini açıkladı.

Fotoğrafın solunda yer alan Sarıgün’ün Kılıçdaroğlu’na yumruk attığı görülüyor… (DHA)

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında bulunan bir bölgesinde PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın dün Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Kalabalıktan bir kadın ise CHP liderinin sığındığı evi kast ederek “Yakın evi yakın” diye bağırmıştı.

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Saldırıya ilişkin Sarıgün’ün de arasında bulunduğu altı kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, AKP’den bir açıklama geldi. Sözcü Çelik, saldırganın parti üyesi olduğunu belirterek “Kesin ihraç talebiyle il disiplin kuruluna sevk edildi” dedi.

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