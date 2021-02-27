Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili 21 kişiye 33 yıl 6 aya kadar hapis istemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili 21 kişi hakkında daha 6 ay ile 33 yıl 6 ay arasında sürelerle hapis istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında bulunan bir bölgesinde PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesinin Akkuzulu Mahallesi’ndeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı.

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Çubuk başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Barış Bozkurt, Deniz Demir, Levent Gök, Murat Emir, Kenan Nuhut ve Yıldırım Kaya ile Cumhuriyet Halk Partisi müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, Abdullah Gündoğdu, Cahit Köse, Celil Ekşi, Cevdet Sarıtaş, Erhan Kökmen, Gazi Yalama, Gülbeyaz Onbaşı, Halil İbrahim Topçu, Hasan Durut, Hasan Hüseyin Destan, Hüseyin Aydın, Hüseyin Kesti, Hüseyin Üzüm, Mehmet Arif Arslan, Mustafa Ayaz, Mustafa Gülebakan, Nuh Resimci, Osman Kılıç, Ömer Faruk Sarıgün, Ramazan Onbaşı ve Yasin Çakırgöz, şüpheli olarak yer aldı.

Şüphelilere ‘Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’, ‘Yaralamaya teşebbüs’, ‘Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘Suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme‘ suçlamaları yöneltildi.

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Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili daha önce 36 kişi ile yaşı 18’den küçük 11 kişi hakkında Çubuk 2’nci Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.