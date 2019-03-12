Kılıçdaroğlu’na ‘Soylu’ya hakaret’ iddiasıyla fezleke

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği iddiasıyla fezleke hazırlandı.

AA’nın haberine göre Soylu, Haziran 2018’de Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

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Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri, Soylu hakkında şunları söylemişti: “5 kuruşluk değil, aslında 5 paralık. Dava açtım ama 5 para olmadığı için mecburen 5 kuruşluk açtık. Çünkü iddiayı yapan 5 paralık. 5 paralık adama doğru dürüst tazminat davası açılmaz. 5 paralık tazminat davası açtım ki onurlu bir insan olmadığını kamuoyuna göstermek için.”

Ankara başsavcılığı, soruşturma sonunda Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

Fezlekede özetle şu ifadelere yer verildi: “Kılıçdaroğlu’nun Soylu’yu kastederek kullandığı ifadelerle müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde tahkir etmek suretiyle kendisine isnat edilen kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği yönünde yeterli ve kanuni delilin kanuni unsurlarıyla mevcut olduğu, dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır.”