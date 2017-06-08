Kılıçdaroğlu’na sosyal medyada küfreden öğretmen açığa alındı

Bursa’da sosyal medyada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na küfreden bir öğretmen açığa alındı.

CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Orhan Sarıbal, dün gündeme gelen olayla ilgili Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Tesisat ve İklimlendirme Teknolojisi öğretmeni M.E.’nin görevden alınması gerektiğini dile getirmişti.

Konuyla ilgili Bursa Valisi İzzettin Küçük’le görüşen Kayışoğlu, öğretmen hakkında acil soruşturma başlatıldığını belirtirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri öğretmenin açığa alındığını duyurdu.