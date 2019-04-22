Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili altı kişi gözaltında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Ankara’da dün gerçekleşen linç girişimiyle ilgili olarak Osman Sarıgün adlı saldırgan yakalandı.

Fotoğraflar: DHA

Daha önce gözaltına alındığı öğrenilen beş kişinin de jandarma karakolundaki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Fotoğrafın solunda Sarıgün’ün Kılıçdaroğlu’na yumruk attığı görülüyor…

DHA’nın haberine göre Sarıgün, ilçeye yaklaşık 190 kilometre uzaklıktaki Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde gözaltına alındı.

Başsavcılık şu bilgileri verdi: “Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri devam etmektedir. Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır.”



Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında bulunan bir bölgesinde PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın dün Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Kalabalıktan bir kadın ise CHP liderinin sığındığı evi kast ederek “Yakın evi yakın” diye bağırmıştı.

