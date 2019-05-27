Kılıçdaroğlu’na saldırıyı öven AKP’li belediye başkan yardımcısı kovuldu

Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nasaldıran Osman Sarıgün’ü öven Konya’nın Karatay ilçesinin AKP’li belediye başkan yardımcısı Hüseyin Baran’ın görevine son verildi.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’nün haberine göre Sarıgün’ün fotoğrafının Karatay belediyesinin resmi sosyal medya hesabından ‘Artık bizim de Ankara’da bir dayımız var’ başlığıyla paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. 36 dakika sonra silinen paylaşım hakkında harekete geçen Karatay’ın AKP’li yeni başkanı Hasan Kılca’nın talimatıyla, paylaşımı yaptığı belirlenen yardımcısı Hüseyin Baran’ın sosyal medyayı kullanma yetkisi elinden alındı. Daha sonra da Baran’ın görevine son verildi.

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Baran’ın uzun yıllar Karatay belediyesinde başkan yardımcısı olarak görev yaptığı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu, 21 Nisan’da, PKK’lılarla çıkan çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı’nın Pazar günü Ankara’nın Çubuk ilçesindeki Akkuzu mahallesinde düzenlenen cenaze töreninde, bir grubun saldırısına uğramış, bu sırada Osman Sarıgün’ün yumruklarına hedef olmuştu.

Kılıçdaroğlu, gruptan uzaklaştırılarak aracıyla mahallede bulunan bir eve götürülmüş, “Bana yapılan saldırı, Türkiye’nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış bir saldırıdır” demişti.