Kılıçdaroğlu’na saldırıya Erdoğan’dan ilk yorum: Şiddeti asla tasvip edemeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı tasvip etmediğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, Hakkari’de PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Kalabalıktan bir kadın ise CHP liderinin sığındığı evi kast ederek “Yakın evi yakın” diye bağırmıştı.



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Cumhurbaşkanı, saldırıdan bir gün sonra Twitter’dan mesaj yayınlayarak saldırıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Erdoğan şunları yazdı: “Dün dört şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir.

Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür.

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Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz.”