Kılıçdaroğlu’na saldırı soruşturması: Dokuz kişiden sekizi serbest

Sri Lanka hükümet yetkilileri 290 kişinin hayatını kaybettiği ve 450’den fazla kişinin yaralandığı Paskalya saldırılarının yerel islamcı bir terör örgütüne mensup yedi intihar bombacısı tarafından ‘uluslararası destekle’ gerçekleştirdiğini açıkladı.