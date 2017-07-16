Kılıçdaroğlu’na mesaj: Hakkındaki belgeleri temizlemek için daha çok vakit ayır

Darbe girişiminin birinci yıldönümünde Ankara’daki Şehitler Abidesi’ni açan Erdoğan, köprüdeki konuşmasında olduğu gibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenmeye devam etti.

Meclis’teki gece etkinliğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki anıtın açılışını yapan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’ne değinerek, “Birileri de sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Niçin? Bizim Hatay’da Türkmen kardeşlerimize gönderdiğimiz yardımların ne yazık ki FETÖ’cüler tarafından ne yazık ki önü kesilerek FETÖ’cü savcıların talimatıyla. Sandıklara bakıyorlar ne var ne yok. Bakma yetkisi de yok ama ben yaptım oldu dediler. Bu işi de yaptılar şimdi içeride. Bu işin hesabını verecekler lamı cimi yok” dedi.

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‘Çay-kahve içenleri unutmayacağız’

MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür eden Erdoğan, “Ben burada başta MHP genel başkanı olmak üzere 15 Temmuz ihaneti karşısında dimdik duran tüm siyasetçilerimize teşekkür ediyorum. Darbecilerin yollarını açması ile çay kahve içenleri de unutmayacağız” diyerek Kılıçdaroğlu’nu yeniden hedef aldı.

CHP liderinin Meclis’teki oturumda ortalığı karıştırma gayretinde olduğunu söyleyen Erdoğan, ilginç bir de ifade kullandı: “Ya bir defa hakkındaki belgeleri temizlemek için çok daha vakit ayırman lazım.”

‘Hastaysa nasıl yürüyor?’

Adalet Yürüyüşü’ne simgesel katılımda bulunan HDP’lileri ve hastalığı nedeniyle cezaevinden salıverilen Ahmet Türk’ü kasteden Erdoğan şöyle devam etti: “Türk milletinin varlık mücadelesi verdiği dönemde teröristlerle sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Terör örgütünün destelediği kişilerle, beraber kol kola. Hastaymış belediye başkanıymış. Hasta adam çıktı nasıl yürüyor? Bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulamayız. Hassan olacağız hasta filan değiller hepsi yalan. Türkiye düşmanları ile Pensilvanya ile aynı dili kullanarak saf seçenleri asla affetmeyeceğiz.”