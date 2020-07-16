Kılıçdaroğlu’na ‘Man Adası’ndan ikinci tazminat cezası: 359 bin lira

İstinafın bozma kararı sonrası yeniden görülen ‘Man Adası‘ davasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 359 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün ‘vergi cenneti’ olarak bahsedilen Man Adası’ndaki şirkete 2011 yılında 15 milyon dolar gönderdiğini iddia etmiş, swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.

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AA’nın haberine göre, Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya, davacı Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ve davacı Özdemir Bayraktar’ın avukatı Burçin Altan katıldı. Duruşmada, davalı Kılıçdaroğlu’nun çok sayıda avukatı da hazır bulundu.

Hakim, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in reddi hakim talebinde bulunduğunu tutanağa yazdırdı.

Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız, reddi hakim talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek reddine karar verilmesini istedi.

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Mahkeme hakimi, Çelik’in dilekçesinde ileri sürdüğü nedenlerden hiçbirisinin Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nda sayılmış ret nedenlerini oluşturmadığından talebin geri çevrilmesine karar verdi.

Yıldız, Kılıçdaroğlu’nun 21 Kasım 2017’de kürsü marifetiyle Erdoğan ve kardeşleri, dünürleri ve çocuklarını hedef alarak gerçek dışı iftiralarda bulunduğunu ve bunu ispatlayamadığını söyledi.

‘Hakaret ve iftira yoluyla manevi zarara sebebiyet veren Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısındaki konuşmasında kendisine yüklenen misyonu dürüstlük kurallarına aykırı olarak kullandığını’ ifade eden Ferah Yıldız, her bir müvekkil için ayrı ayrı tazminata hükmedilmesi talebinde bulundu.

Altan da Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu ve bunları ispatlayamadığını belirterek davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

Çelik ise “Sayın genel başkanımız tarafından ileri sürülen iddialar ve değerlendirmeler asla hakaret kapsamlı değildir. Hele hele iftira asla söz konusu olmamıştır” dedi.

Davayı karara bağlayan hakim, Erdoğan’a 150 bin lira, Özdemir Bayraktar’a 60 bin lira, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a yirmi ikişer bin lira, Necmeddin Bilal Erdoğan’a 20 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan’a 16 bin lira, Mustafa Erdoğan’a 15 bin lira, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen’e 14’er bin lira, Orhan Uzuner ve Osman Ketenciye’de 13’er bin lira manevi tazminatın, davalı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan alınarak 21 Kasım 2017’den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.

Kılıçdaroğlu, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yeniden görülen ‘Man Adası’ davasında, 28 Kasım 2017’de partisinin grup toplantısındaki konuşmaları nedeniyle Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.