Kılıçdaroğlu’na ittifak yetkisi verildi

CHP Parti Meclisi (PM) seçimlerde ittifak yapabilmesi için genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yetki verdi.

PM, bugün partinin Ankara’daki genel merkezinde Meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimi gündemiyle toplandı.

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Kılıçdaroğlu’na hem ittifak çalışmalarını sürdürme hem de cumhurbaşkanı adayı belirleme yetkisi verildi.

CHP liderinin 25 Nisan saat 13.00’te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşeceği bildirildi.

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‘En geniş ittifak’ta mutabakat

PM’nin ardından basın toplantısı düzenleyen CHP genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan, ‘en geniş ittifak modelinin hayata geçirilmesi konusunda mutabakat oluştuğunu’ söyledi.

Kılıçdaroğlu’na yetkinin oybirliğiyle verildiğini ifade eden Tezcan, milletvekili olmak isteyenlerin 30 Nisan’dan 7 Mayıs’a kadar başvurabileceklerini söyledi.

‘Devam eden ittifak görüşmeleri var’

CHP sözcüsü şunları kaydetti: “Parti Meclisi’miz isimler üzerinde sürece zarar verecek bir değerlendirme yapmaktan kaçınmaktadır. Devam eden ittifak görüşmeleri vardır. İsimler noktasında özel tartışma açılmamıştır. Parti Meclisi’nin konuya ne kadar duyarlı yaklaştığının da sevindirici bir işaretidir. Aday saptama sürecinde, ismin bir gün önce ya da bir gün sonra saptanması kampanyanın yürütülmesiyle de ilgili bir konudur. En uygun sürede cumhurbaşkanı adayımız açıklanacaktır. ‘Şu aday olmalı, şu aday olmamalı’ diye bu süreci rezerve eden herhangi bir görüş oluşmamıştır. Parti Meclisi’miz genel başkana sonuç alacak kombinasyonu yapma konusunda da geniş bir yetki vermiştir.”

Öte yandan milletvekili adaylarının belirlenmesinde ‘merkez yoklaması’ yönteminin uygulanması kararlaştırıldı.