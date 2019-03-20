‘Kılıçdaroğlu’na idam’ anonsu yapan Akit TV muhabirine tehdit soruşturması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun idamını gündeme getiren Akit TV muhabiri Mehmet Özmen’e soruşturma açıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, “Özmen hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca tehdit suçundan soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

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TCK 106’ıncı madde, tehdit suçunu düzenliyor.

Mehmet Özmen AKİT TV’nin müzeye dönüştürülen eski Ankara Ulucanlar Cezaevi’ndeki darağacının önünde durarak şu anonsu yapmıştı: ​”Türk kamuoyu, PKK terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne de yandaşlık yapan, kol kanat geren, bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu darağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum. Bu bizim fikrimiz tabii ki, taktir yine kamuoyunun.”