Kılıçdaroğlu’na göre yeniden erken seçim ihtimali yok: Zaten koltuğa İnce oturacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parlamenter sisteme dönüş için millet ittifakındaki partilerin anayasa değişikliğinde uzlaşabileceği ilkelerin belirlendiğini, seçimlerin kazanılmasından sonra harekete geçileceğini söyledi.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, anayasa değişikliği için yapılan çalışmanın başında CHP’nin İstanbul’dan milletvekili adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu bulunuyor.

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Kılıçdaroğlu, “Dolayısıyla bizim hazırlığımız Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra başlamayacak. Daha önce başladı zaten. Bu ilkeler çerçevesinde anayasa çalışması yapılacak. Üç aşağı beş yukarı bir mutabakat metni şu anda elimizde var’’ dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

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Anayasa Mahkemesi’nin CHP ‘nin başvurusunu reddetmesi

“Özellikle sandıkların taşınması doğru değil. Bir ülkenin kendi topraklarının bir bölümünde seçim yapılmayacak bir süreci yaşadığını itiraf etmek demektir. AYM’nin bu bağlamda bu iradeyi güçlendirecek bir karar vermesini de doğru bulmuyorum.”

Gülen’in iadesi

“İade ile ilgili dosyanın talep halinde sadece CHP milletvekillerine değil barolara da açılması lazım. Eğer bir eksiklik varsa o eksikliğin de süratle giderilmesi lazım. 15 Temmuz’da yaşanan olayın ayrıntıları gönderilseydi Gülen’in iadesi çok daha rahat sağlanabilirdi.”

Yeniden erken seçim ihtimali

“Tekrar bir erken seçimi Türkiye kaldıramaz. Ekonomi kaldıramaz.”

Seçim olmama ihtimali

“Hayır yok. Bu saatten sonra geri dönüş mümkün değil. (Cumhurbaşkanı) Erdoğan’ın erken seçim kararı almasını sağlayacak bir makam kalmayacak, Muharrem Bey gelecek oturacak zaten. O zaman kim erken seçim kararı alacak.”

Parlamenter sisteme geçiş

“Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı olduktan sonra elbette ki siyasal partilere bir çağrı yapılması lazım. Demokratik parlamenter sistemin oluşturulması konusunda. Parlamento içindeki ve dışındaki siyasal partilerin, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ilk kez cumhuriyet tarihinde bir vesayet algısı olmadan oturup kendi özgür iradesiyle bir anayasa çalışması yapacaklardır. Bu anayasa değişikliği konusunda uzlaşma sağlandıktan sonra bunun parlamentodan geçmesi gerekecek. Demokratik parlamenter sistemin güçler ayrılığı ilkesi ile oluşturulması yeni bir anayasayı gerektiriyor.”