Kılıçdaroğlu’na göre yeni sistemin anlamı: Bir kararnameyle bizi içeri atabilirler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referanduma götürülecek ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sisteminin gelmesi durumunda kendilerinin bir kararnameyle hapse atılabileceğini söyledi.

Anayasa değişikliği teklifinin dayatma kültürüyle geldiğini savunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Nazi lideri diktatör Adolf Hitler’e benzeterek, “‘Führer’e doğru’ diye bir kavram vardır. Yargı mensuplarına deniyor ki, ‘Karar almadan önce Führer’e bakacaksınız.’ Başkana Meclis’i fesih yetkisi veriliyor. Niye feshettin? Canım istedi” dedi.

‘OHAL sürekli hale gelecek’

CHP olmasaydı anayasa değişikliğine ilişkin tartışmalardan yurttaşların haberdar olmayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Sabahlara kadar oylama yapılıyor, neden? Hukuk fakülteleri, üniversiteleri konuşuyor mu? Ses yok. Hafif sesini çıkaranlar kararnameyle kapı önüne geliyor. Bu çıkarsa OHAL sürekli hale gelecek” dedi.

‘Bir kararnameyle bizi içeri atabilirler’

‘Partili cumhurbaşkanlığı’yla bütün yetkilerin tek kişinin eline verilmesinin en büyük tehlike olduğunu kaydeden CHP lideri şöyle devam etti: “Ben dahil hiçbirimizin can ve mal güvenliği yoktur. Bir kararnameyle ‘Burada gizli toplantı yapıyorlar’ diye bizi içeri atabilirler. 150’nin üstünde gazeteci hapiste. Sayın Bahçeli ‘Fiili durumu anayasaya uyduralım’ diyordu. Fiili durum son iki yıldır Türkiye’yi ateşe attı. 15 Temmuz’da bir darbe girişimi oldu, 20 Temmuz’da sivil darbe oldu. Şu anda bir darbe süreci içindeyiz. Bütün yetkiler bir kişinin elinde.”

Kılıçdaroğlu’nun liderliğindeki CHP ‘Anayasa’ya aykırı olduğunu’ savunmasına rağmen milletvekilliği dokunulmazlıklarının bir kerelik kaldırılmasına destek çıkmış, bu süreçte eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 13 HDP’li vekili tutuklanmış, son olarak Yüksekdağ’ın milletvekilliği düşürülmüştü.