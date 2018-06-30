Kılıçdaroğlu’na göre Soylu’nun çıkışı ‘iç çatışma planı’: Kim söyletti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun HDP’lileri tehdidi ve CHP’lilerin şehit cenazelerine alınmaması talimatıyla ilgili, “Bunu ona kim söyletti? Bu Türkiye’de bir iç çatışma planının ilk adımıdır” dedi.

CHP yönetimi Soylu hakkında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

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Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, Soylu için “Geçmiş siyasal birikimine bakınca kullanılmaya müsait bir kişi” diye Kılıçdaroğlu, “Çıkar peşinde koşan bir isim. Bu söylemle kendisine yeni bir alan açabilir mi arayışında olan bir isim. Dolayısıyla Soylu’nun değil ama Soylu’ya bu cümleleri kurdurtan kimdir, asıl onun üzerinde durmak gerekiyor” diye devam etti.

‘MHP’nin olurunu almadan sonuçlandıramaz’

Seçim sonrası oluşan Meclis aritmetiğine de değinen CHP lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ancak MHP desteğiyle yüzde 52 oy alabildiğini söylerken, “Erdoğan’ın koalisyona ihtiyacı var. Artık bağımsız iradesi yok” diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Bu MHP-AKP koalisyonu mu olacak yoksa daha geniş bir siyasal tabanı mı oluşturacak ona bakmak gerekiyor. O geniş bir siyasal tabanı oluşturma düşüncesi ‘Tamam seçildim ama sadece MHP ile değil daha geniş bir siyasal taban oluşturdum. Dolayısıyla toplumun her kesimini kucaklayacak bir düşünce ile yola çıkıyorum’ mesajı da vermek isteyebilir Erdoğan. Erdoğan bu çalışmayı MHP’nin olurunu almadan sonuçlandıramaz. Erdoğan’ın bağımsız iradesi artık yoktur, çünkü hem başkan yardımcılarını hem kabineyi oluştururken MHP’nin yüzde 100 onayını olmak zorundadır” dedi.

Milletvekili transferi

AKP’nin Meclis’te salt çoğunluğu elde edebilmek için başka partilerden milletvekili transferi yapabileceğine dair çıkan tartışmalara da değinen CHP lideri, “Milletvekili transferleri demokrasinin yüz karasıdır. Seçilen kişinin seçildiği partiyi bırakıp başka bir partiden milletvekili olması, oy aldığı vatandaşlara ihanettir. Milletvekili pazarının açılması doğru bulmuyorum” diye konuştu.