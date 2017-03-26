Kılıçdaroğlu’na göre referandum sürecinin tek mağduru ‘Hayır’cılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sürecindeki tek mağdurun ‘Hayır’ oyu verecek yurttaşlar olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’e konuşan Kılıçdaroğlu, hükümetin faaliyetinin Türkiye’de demokrasinin olmadığı algısını giderek güçlendirdiğini belirterek, “Referandum sürecinde kavga çıkararak ‘Bütün dünya bize karşı’ algısını yaratarak ‘Evet’ oyunu artırmak istiyorlar. Ama bu doğru bir yol, yöntem değil. Hem Türkiye’ye zarar veriyor, hem yurtdışında çalışan Türklere zarar veriyor” dedi.

‘Evet’ diyenler devletin fosunu kullanıp ‘Biz mağduruz’ diyorlar’

Hükümetin kullandığı “Biz mağduruz” söylemnini doğru olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, “Bu sürecin tek mağduru ‘Hayır’cılardır. ‘Evet’ diyenler devletin forsunu, devletin arabalarını, uçaklarını, paralarını, televizyonlarını kullanıyor. Dönüp millete diyorlar ki ‘Biz mağduruz’. Peki ‘Hayır‘ oyu kullanmayı öneren partiler, sivil toplum kuruluşları, aydınlar, meslek kuruluşları bunların hiçbirini kullanmıyor” dedi.