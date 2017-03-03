Kılıçdaroğlu’na göre medyaya siyasi baskı var: Ciddi bir sivil dikta rejimi uygulanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, OHAL’de referanduma gidilmesinin adil olmadığını belirterek, Türkiye’de şu anda ciddi bir ‘sivil dikta’ rejimi uygulandığını söyledi.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre uluslararası basın örgütlerinin temsilcilerinden oluşan Uluslararası Basın Özgürlüğü Heyeti’yle görüşen Kılıçdaroğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumundan ‘Hayır’ sonucu çıkacağına inandığını belirterek, “Bu anayasa değişikliği kabul edildiğinde bugün yaşadığımız OHAL uygulamaları süreklik kazanacak artık, işin doğrusu 1789 Fransız devriminin gerisine düşmüş olacağız” dedi.

‘İstedikleri gibi baskı uygulayabiliyorlar’

OHAL’de referanduma gidilmesinde ‘demokratik meşruiyet’ ve adil bir ortam olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “OHAL’deyiz, Her şey yürütmenin elinde. İstedikleri zaman istedikleri gibi baskı uygulayabiliyorlar. Biz tüm bu olumsuzluklara karşın elimizden gelen tüm imkânları seferber ederek ‘Hayır’ kampanyasını güçlü kılacağız” dedi.

‘Referandum kampanyaları medyada adil biçimde yer almıyor’

Basının özgürce haber yapabildiği bir ortamın demokrasiye yönelik en büyük katkı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, hapisteki gazetecilerle ilgili de “İçeride olan gazetecileri sürekli gündemde tutuyoruz, gazetecilerin hapse atılmasını sürekli eleştiriyoruz. Hükümet, ciddi bir sivil dikta rejimi uyguluyor. Muhalifler susturuluyor. Medyada referandum kampanyaları adil şekilde yer almıyor. ‘Evet’ diyenler medyada geniş yer alabilirken, ‘Hayır’ diyenlere yer verilmiyor. Medyaya da siyasi baskı uygulanıyor” yorumunu yaptı.