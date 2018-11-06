Kılıçdaroğlu’na göre iktidar gözetiminde: Kaşıkçı’nın katilleri VIP’ten çıkıp gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katillerinin ‘elini kolunu sallaya sallaya’ Türkiye’den gittiğini söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, adaletsizliklerden bahsederken sözü Kaşıkçı cinayetine getirdi: “Adalet çökünce ne olur? İktidardaki siyasette çöker. Nasıl mı ? Kaşıkçı cinayeti. Adamlar programlarını yaptılar, Suudi Arabistan’dan geldi katiller, otele yerleştiler. Kurban iki gün sonra gelecek dediler, öldürüp gittiler. Ellerini kollarını sallayarak da çıktılar, başkonsolos dahil.”

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Kaşıkçı, 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

İstanbul başsavcılığı, Kaşıkçı’nın başkonsolosluk binasına girer girmez öldürüldüğünü, cesedinin ise parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu hala bilinmiyor.

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‘İktidarın gözetiminde gittiler’

Ses kayıtları olmasına rağmen Kaşıkçı’nın katillerinin gitmesine izin verilmesine tepki gösteren CHP lideri, “Niçin izin veriliyor? Papaz nasıl gittiyse katillerde öyle gitti bunu hiç kimse unutmasın. Papaz uçtu. 15 kişilik katil ordusu geldi, cinayeti işledi iktidarın gözetiminde VIP’den çıkıp gittiler” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Erdoğan, Kaşıkçı cinayetini örtmeye çalışıyor” sözlerini de eleştirdi: “Pes vallahi. Katillere göz yumanlar, Türkiye’den ellerini kollarını sallayarak çıkmalarına imkan sağlayanlar bu cinayetin ortağıdır. Merkel’e teslim oldun Trump’a teslim oldun Macron’a da teslim oldun. Hani sen dünya lideriydin? Oyuncak lider. Sen bu gazetecinin nasıl öldürüldüğünü biliyordun.”