Kılıçdaroğlu’na göre halk ‘Tamam’ diyecek: Sandık güvenliğini sağladık, endişe etmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Sandıkların güvenliğini sağladık, hiç endişe etmeyin” dedi.

Adana’daki bir toplatıda konuşan Kılıçdaroğlu, seçim günü herkesin sandığa gitmesini isteyerek, şöyle devam etti: “Hep beraber gülerek, eğlenerek, oynayarak sandıklara gideceğiz. Oyumuzu kullanacağız. Sandıkların güvenliğini sağladık, hiç endişe etmeyin. Sandıklara da sahip çıkacağız. 25 Haziran’da bir demokrasi destanı yazdıracağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti, demokrasiyle taçlandıracağız. ‘Tek adam rejimine son, yaşasın demokratik parlamenter rejim’ diyeceğiz.”

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En çok dostluğa, beraber olmaya, birlikte yaşamaya ve huzura ihtiyaç olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Kavgadan bıktık, gerginlikten bıktık dolayısıyla 24 Haziran’da inşallah hep beraber ‘Tamam’ diyeceğiz, beraber yaşamak için, huzur içinde yaşamak için. Ahdim var, ahdim… Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, bu ülkede her kuruşun hesabını siyaset kurumu verecek. Ahdim var ahdim, bu ülkede hiçbir çocuk niteliksiz okula mahkum olmayacak. Ahdim var ahdim, bu ülkede kadın-erkek eşitliği mutlaka sağlanacak” diye konuştu.