Kılıçdaroğlu’na göre ‘Evet’i savunamayan AKP’liler ‘Hayır’cılara ‘bel altı vuruyor’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik referandumunda ‘Evet’ oyunun gerekçelerini yurttaşlara açıklayamayan AKP’lilerin, ‘Hayır’ oyu kullanacaklara ‘bel altı vurduğunu’ söyledi.

Birgün’den Ece Zereycan’a konuşan CHP lideri, 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişiklik referandumu tartışmaları için sağlıklı bir zemin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Maddelerin televizyonda ‘uygar insanlar gibi’ tartışılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Bu sıradan bir siyasi olay değil, ülkenin kaderiyle ilgili bir olay. Dolayısıyla bu anayasa değişikliğine neden ‘Evet’ dediklerini de oturup vatandaşlara anlatmaları gerekir. Biz; nasıl, niçin ve hangi gerekçelerle vatandaşın ‘Hayır’ demesi gerektiğini anlatıyorsak, onlar da çıkıp aksi tezi savunsunlar. Ama vatandaşa bu Anayasa değişikliğine ‘Evet’ demenin gerekçelerini üretemiyorlar. Çünkü hiçbir gerekçe yok ellerinde. O nedenle yaptıkları tek şey var bel altı vuruş.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil AKP’li siyasetçilerin ‘Hayır’ oyu verecek yurttaşları terör örgütleriyle bir tutan açıklamalarına tepki gösteren CHP lideri, “Yüzde 55-60 ‘Hayır’ çıkarsa, nüfusun yüzde 60’lık kısmı teröre destek veriyor olmuş olacak. Bu kadar saçma bir şey olamaz. Bu aslında bir paniğin, korkunun getirdiği bir süreç, refleks. ‘Hayır’ çıkmasından korkuyorlar ve bu nedenle saçmalıyorlar” dedi.

‘Hayır’ı ifade etmenin yollarını tıkıyorlar’

Kılıçdaroğlu, iktidar yanlısı basının tek merkezden verilen talimatlarla ‘masa başı haber yaptığını’ hatırlatarak, referandum sürecinin adil yapılmasının engellenmek istendiğini öne sürdü: “Şu anda medyanın yüzde 90’ını hükümet kontrol ediyor. Referandum sürecinde de anayasa değişikliğine neden ‘Hayır’ denmesi gerekiyor, bunu ifade etmenin bütün kanallarını tıkamak istiyorlar. Adil bir referandum yapılmasının önüne yeni engeller getiriyorlar. YSK’nin elinden bu yetkileri alıyorlar, bir KHK ile özel radyolar, televizyonlar istedikleri gibi yayın yapacaklar ve bunlara RTÜK ceza kesemeyecek. Bir TRT kalıyor ki TRT’ye ceza kesseler ne olur kesmeseler ne olur, zaten TRT tamamen hükümetin kontrolü altında.”

‘İktidar, 12 Eylül’ün benzerini yapıyor’

‘Hayır’ diyenlere baskının artacağını aktaran Kılıçdaroğlu kanun hükmünde kararnamelerle akademisyenlerin ihraç edilmesini değerlendirdi: “İlk söyleyeceğim söz hükümete ait olsun; bu ülkede her darbe döneminden sonra çok sayıda öğretim üyesi üniversiteden atıldı. En son tanık olduğunuz 1402’liklerdi. Sıkıyönetim ve darbe sonrasının uygulamalarından biridir, akademisyenlerin atılması. Çünkü darbecilerin en çok korktukları şey bilgidir, bilimsel bilgiyi üretenlerdir. 1402’likler yıllar sonra üniversitelerine geri döndüler. Bugün de iktidar 12 Eylül’de yapılanların benzerini yapıyor.”

‘El Bab’da çatışmaya girilmemeliydi’

Türkiye dış politikasını da eleştiren Kılıçdaroğlu, “Toplam şehit sayısı 60’ı aştı. El Bab’ın çeperlerine kadar gittiniz, oradan Türkiye sınıra kadar olan bölgeyi güvenli bölge olarak elinizde tutabilirdiniz, özel bir çatışmaya zorunlu olmadıkça girilmemeliydi” dedi.

‘Hayırsız evlat fonu’

Büyük devlet şirketlerinin Varlık Fonu’na aktarılmasını da değerlendiren CHP lideri, söz konusu kurumların denetimin dışına çıkarıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ziraat Bankası’nı örneğin 1 liraya istedikleri kişiye satabilirler. Üstelik bu satış için de ‘Yasal’ diyebilecekler. Yasal görünümlü etik dışı bir uygulama. Kul hakkı lafını çok kullanırlar ya hani, bunlar Türkiye halkının birikimi aslında. 100’lerce yıllık birikim bunlar… Ve siz bütün bu birikimi alıyorsunuz, tamamen denetimin dışında, birilerine peşkeş çekme imkanı sağlıyorsunuz. Aslında bu da AKP’nin ekonomide çok sıkıştığını gösteriyor. Kaynak yaratmak için geçmişte de özelleştirmelerle çok sayıda kamu kuruluşunu sattılar, şimdi de kaynak yaratmak için böyle bir yola başvurdular. Buna ‘Hayırsız evlat fonu’ diyorum.”

‘AYM tarafsızlığını tamamen yitirmiş görünüyor’

Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak birçok kazanım elde ettiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, “Anayasa Mahkemesi tarafsızlığını tamamen yitirmiş bir kurum olarak görünüyor” diye konuştu.