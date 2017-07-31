Kılıçdaroğlu’na göre Cumhuriyet davasının savcıları kripto ‘FETÖ’cü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dört çalışanının tutukluluğuna karar verilen Cumhuriyet davasının iddianamesini yazan savcıların ‘kripto FETÖ’cü’ olduğunu söyledi.

Soruşturmayı yürüten savcı Murat İnam, başka bir ‘FETÖ’ davasında müebbet hapisle yargılandığı için güvenirliliği sorgulanmış, başsavcılık davadan alınmasını sağlasa da dava onnun yazdığı iddianame üzerine kurulmuştu.

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Geçtiğimiz hafta beş gün süren davada, genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, yazar Kadri Gürsel, muhabir Ahmet Şık ve Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın tutukluluğuna karar verilmiş, diğer gazete çalışanları tahliye edilmişti.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’e konuşan Kılıçdaroğlu, savunmaları okuduktan sonra tüm Cumhuriyetçilerin tahliye olacağını düşündüğünü belirterek, “Dört arkadaşımızın tahliye edilmemesi bende derin endişe yarattı. Bu durum mahkemenin kararının adil ve objektif olmadığını, kararın başka merkezlerde alındığını gösteriyor” dedi.

Kripto ‘FETÖ’cü

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’in ‘FETÖ’cülükle suçlanmasının akıl alır gibi olmadığını vurgulayarak, “Murat İnam gibi FETÖ’den müebbetle yargılanan savcının iddianame hazırlaması inanılır gibi değil. Ben bunu söyleyince İstanbul Cumhuriyet Savcılığı apar topar açıklama yaptı. Açıklama için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na talimatı kim verdi. Bunun üzerinde durulması lazım” diye konuştu.

CHP lideri şöyle devam etti: “Aslında hukuk işlese iddianameyi yazan savcılar hakkında mahkemeyi yanılttıkları için soruşturma açılması lazım. İddianameyi hazırlayan savcıların kripto FETÖ’cü oldukları şimdi daha iyi anlaşılıyor.”

‘Berberoğlu kararını vicdanlar kaldırmaz’

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’te yayınlanan MİT TIR’ları davası nedeniyle tutuklanan milletvekili Enis Berberoğlu’nun da haksız yere yargılandığını belirterek, “Onun tıpkı Cumhuriyet’te olduğu gibi gerçek dışı dellillere dayanan iddialarla önce müebbet sonra 25 yıl hapis cezasına çarptırılması vicdanların kaldıracağı bir olay değildir. Onunla ilgili karar, Türkiye aleyhine dünyadaki olumsuz algıyı güçlendirmiştir. Umarım itiraz sürecinde bu gerçekler görülür; vicdana göre karar verilip, adaletli bir sonuçla Berberoğlu serbest bırakılır” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu’nun durumunu takip etmek için parti içerisinde bir komisyon oluşturacaklarını da kaydetti.