Kılıçdaroğlu’na göre AKP ve MHP ‘aciz’ ve ‘panik halinde’: Anketler ‘Hayır’ı gösteriyor

Kendilerine ulaşan anketlerde ‘Hayır’ oyu vereceğini söyleyenlerin fazla olduğunu söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümet kanadından gelen “CHP terör örgütleriyle birlikte yürüyor” sözlerine yanıt verdi: “Acizliklerini gösteriyor. Neden ‘Evet’ dediklerini bu kadar açık söylemiyorlar.”

‘Hayır’ diyenler ‘terörist’ ilan edilmişti

Erdoğan, referandumda ‘Hayır’ oyu vereceklerin 15 Temmuz’daki darbe girişimine destek verdiğini ve ‘ülkeyi bölüp parçalamak istediğini’ söylemişti.

Yıldırım, “PKK ‘Hayır’, FETÖ ‘Hayır’ dediği için biz bu değişikliğe ‘Evet’ diyoruz dedik” demişti.

Son olarak konuşan hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve hükümet yetkililerinin ‘Hayır’ oyu kullanacak yurttaşları ‘terörist’lerle bir tutan sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.

‘Panik içindeler’

Kılıçdaroğlu, NTV yayınında konuştu.

İç savaş riski görmediğini söyleyen CHP lideri, Anayasa Mahkemesi’ne gitmeme kararlarıyla ilgili “Gidebilirdik ama gitmek doğru değildi” sözleriyle değerlendirdi.

Referandumda ‘Evet’ kampanyası yürütücek olan AKP ve MHP’yi eleştiren Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Anayasa Mahkemesi’ne gitmememiz onları üzüyor. ‘Ya halk bunu reddederse’ diyorlar. Reddedecek. Panik içindeler. Bu halk ‘Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’ni bir kişiye teslim etmeyeceğim’ diyecektir. Kuruluşunda da bir kişiye teslim etmemiştir. Meydanlarda ‘Bakın Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi’ne gitti, halka güvenmedi’ diyeceklerdi. Anayasa Mahkemesi ‘Hayır’ diyeceğine milleti ‘Hayır’ desin.”

CHP liderine hükümet mensuplarından gelen “Referanduma FETÖ, PKK, DAEŞ, terör örgütleri ‘Hayır’ diyor. Cumhuriyet Halk Partisi de terör örgütlerinin dümenine giriyor” açıklaması da soruldu.

‘Anlatamayınca vatandaşa baskı kuruyorlar’

Kılıçdaroğlu bu soruyu şöyle yanıtladı: “Bu eleştiri acizliklerini gösteriyor. Biz neden ‘Hayır’ dediğimizi açık net söylüyoruz. Onlar neden ‘Evet’ dediklerini bu kadar açık söylemiyorlar. Anlatamayınca vatandaşa baskı kuruyorlar, bizi kötülüyorlar, vatandaşı ‘Evet’ demeye zorluyorlar.”

‘MHP tabanı ülkesine sahip çıkan bir taban’

Ellerine ulaşan anketlerde kararsızların halen ciddi bir oran olarak göze çarptığını aktaran CHP lideri, “‘Hayır’ oyları biraz önde. Ama biz ‘Hayır’ın çok daha yüksek çıkmasını bekliyoruz. ‘Sandığa gitmeyeceğim, oy kullanmayacağım’ diyenler var, o nedenle çağrı yapıyorum. Bir uzlaşma belgesi olan anayasa bir ayrışma belgesi olarak ortaya çıkıyor. Tek parti devletine dönüyoruz. Valilerin tek başına illeri ilçeleri yönettiği bir sisteme doğru gidiyoruz. Her vatandaş sandığa gidip oyunu kullanmalı. Bu halk demokrasiyi savunuyor. Parlamento işlevsiz hale getirildi. Büyük oranla ‘Hayır’ çıkmasını bekliyoruz. MHP tabanı ülkesine sahip çıkan bir taban” diye konuştu.

‘Baykal da meydanlarda olacak’

CHP’nin eski genel başkanı Antalya milletvekili Deniz Baykal’ın da kampanya sürecinde meydanlarda olacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, erken seçim için hiçbir neden göremediğini söyledi.