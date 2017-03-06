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Kılıçdaroğlu’na göre ‘600 vekil’ tuzak: Başkan ‘Meclis’i kapatalım’ diyecek

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemi ile birlikte milletvekili sayısının 600’e çıkmasının ‘tuzak’ olduğunu belirterek, amacın meclisi kapatmak olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre önceki gün İzmir’de gerçekleştirdiği toplantılarda anayasa değişikliğine ‘Evet’ demenin Türkiye’yi felakete sürükleyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Vatandaşın oyu değerli ama bundan sonra değersiz olacak” dedi.

600 vekilin bir noktadan sonra maaş alıp oturacağını savunan Kılıçdaroğlu, “Seçilen başkan bir süre diyecek ki ‘Bu Meclis’e ne gerek var? Bunu da kapatalım’ diyecek. Hazırlanan tuzağın uzun vadeli geleceği nokta burasıdır. ‘Milli irade’ diyorlar. Egemenlik milletindir. İyi de milletin seçtiği milletvekili ve Parlamento’yu sen nasıl feshedersin kardeşim… Parlamento’nun gerekçe gösterilmeden feshedilmesi milli iradeye ihanettir” diye konuştu.

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