Kılıçdaroğlu’na çatan Erdoğan, Hürriyet’i ‘es geçmedi’: Vatandaşıma hakaret

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Adalet Yürüyüşü’ esnasında karavanında atletle yemek yerken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çattı: “Atatürk’ü atletle görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu?”

Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Mitingi’yle son bulan 25 günlük ‘Adalet Yürüyüşü’nün öyküsü, Hürriyet muhabiri Selahattin Sönmez’in fotoğraflarıyla birlikte ‘Adaleti Yolda Arayanlar’ adıyla kitap olmuştu.

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Hürriyet gazetesi bugünkü sayısında, söz konusu fotoğrafı ‘Vatandaş Kemal’ başlığıyla manşetine taşımıış, Sönmez, fotoğrafların hikayesini “İçeri girdiğimde kızı Zeynep’le öğle yemeği yiyordu. Üzerinde atleti vardı. Aramızda diyalog olmadı” sözleriyle anlatmıştı

‘Ak Saray’da ‘gelenekselleşen’ muhtarlar buluşmasında konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Sözde adalet yürüyüşü yapıyor birisi, arada sırada karavanda oturuyor, atletle bir yemek yiyor, bir gazete başlık atmış, vatandaş filanca. Bu benim vatandaşıma hakarettir. Benim vatandaşım, ana muhalefetin başında olacak, çağıracak gazeteciyi gel, benim fotoğrafımı çek, Atatürk’ü atletle görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu? Bunlar trajikomik görüntüler. Onlar bu görüntülerle zavallı hale düşüyorlar. Milletim ona gereken dersi verdi yine verecek.”