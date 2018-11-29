Kılıçdaroğlu’na 190 bin liralık ‘Man’ cezası daha: Toplamı 1 milyon 330 bini buldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Man Adası iddiaları’ nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 190 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Kılıçdaroğlu Kasım 2017’de Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün ‘vergi cenneti’ olarak bilinen Man Adası’na 15 milyon dolarlık para gönderip getirdiği yönünde dekontları TBMM’de göstermişti.

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AKP cephesi önce dekontların sahte olduğunu idda etmiş, bunun üzerine Kılıçdaroğlu konuyla ilgili dekontları Ankara savcılığına teslim etmişti.

Savcılık dekontların gerçek olduğuna hükmetmiş ancak ortada ‘kara para’ olmadığı gerekçesiyle dosyayı kapatmıştı.

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Erdoğan’ın yakınları ise konuyla ilgili üç ayrı manevi tazminat davası açmış ve Kılıçdaroğlu’ndan 1 milyon 140 bini lira tazminat cezası kazanmıştı.

Son olarak Kılıçdaroğlu bugün 190 bin lira daha tazminat ödemeye mahkum edildi. Böylece Kılıçdaroğlu’nun aldığı cezaların toplamı 1 milyon 330 bin lirayı buldu.