Kılıçdaroğlu’na 130 bin liralık ‘Man’ cezası daha: Toplamı 1 milyon 140 bini buldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Man Adası iddiaları’ nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.
Kılıçdaroğlu Kasım 2017’de Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün ‘vergi cenneti’ olarak bilinen Man Adası’na 15 milyon dolarlık para gönderip getirdiği yönünde dekontları TBMM’de göstermişti. AKP cephesi önce dekontların sahte olduğunu idda etmiş, bunun üzerine Kılıçdaroğlu konuyla ilgili dekontları Ankara savcılığına teslim etmişti. Savcılık dekontların gerçek olduğuna hükmetmiş ancak ortada ‘kara para’ olmadığı gerekçesiyle dosyayı kapatmıştı.
Erdoğan’ın yakınları ise konuyla ilgili üç ayrı manevi tazminat davası açmış ve Kılıçdaroğlu’ndan 909 bin 353 lira tazminat cezası kazanmıştı. Kılıçdaroğlu, bu parayı davalar kesin olarak sonuçlanana kadar tazminat karşılığı teminat olmak üzere İstanbul 3. İcra Dairesi’ne teminat yatırmıştı.
Verilen 130 bin liralık son tazminat cezası sonrası Kılıçdaroğlu’nun aldığı cezaların toplamı 1 milyon 140 bin lirayı buldu.
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