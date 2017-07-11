Kılıçdaroğlu’dan talimat: Erdoğan polemiği yapmayın, 15 Temmuz anmalarına katılın

‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti örgütlerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üzerinden polemiğe girmeme ve 15 Temmuz etkinliklerine katılma talimatı verdiği belirtildi.

‘CHP artık eski CHP değil’

Habertürk’ten Düzgün Karadaş’ın haberine göre dün 81 il başkanıyla toplanan Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Mitingi’nde okduğu 10 maddelik manifestonun muhtarlık, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtılmasını isteyerek, “Adalet ve demokrasi mücadelesi süreci yeni başlamıştır. Artık CHP eski CHP değildir. Bunun farkında olarak mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

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‘Uzun polemiklerden kaçının’

İl başkanlarından gereksiz tartışmalardan kaçınmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, “Ucuz polemiklerden kaçınacağız. Kesinlikle hiçbir il başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden polemiklere girmeyecek” diye konuştu.

‘Resmi etkinliklere katılın’

Partililerden ‘Adalet Mitingi’ni gölgeleyecek davranışlardan ve parti içi kısır tartışmalardan uzak durmaları talimatını veren Kılıçdaroğlu, darbe girişimin yıl dönümüne dair etkinliklere de katılım istedi: “Halkın 15 Temmuz’u ile FETÖ terör örgütünün darbe girişimi püskürtülmüştür. 15 Temmuz’la ilgili resmi etkinliklere katılın. 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ve gazilerini ziyaret edin.”