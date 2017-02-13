Kılıçdaroğlu: Suriye, Irak, Libya’da da güçlü liderler vardı, şimdi ne haldeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlık sistemi referandumunun kampanya sürecinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın meydanlara inmesinin kendi söylemlerini güçlendireceğini belirtirken, “Vatandaşlar bu anayasa değişikliği kabul edilirse nasıl bir felakete yol açacağını buradan da görebilir” diye konuştu.

Güçlü liderliğe vurgu yapılan başkanlık sisteminde yetkilerin tek elde toplanacağını aktaran Kılıçdaroğlu, Ortadoğu’da uzun yıllar otoriter liderlerce yönetilen ülkelerin hatırlanması gerektiğini ifade etti.

‘Bunun bize yapışması mümkün değil’

Reuters’tan Gülsen Solaker’in haberine göre bir grup gazeteciyle parti merkezinde bir araya gelen CHP lideri, Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere son günlerde ‘Hayır’ oyu kullanacakların ‘ülkeyi yıkmaya çalışan terör örgütleri’yle aynı safta olduğu yönündeki suçlamalarını eleştirdi.

Referandum kampanyasının ağırlıklı olarak bu mesaj üzerine kurulacağı şimdiden gözlenirken, Kılıçdaroğlu, “Ama bunun bize yapışması mümkün değil. 15 yıldır hükümet olanlar onlar, biz değiliz ki. Türkiye’yi kan gölüne çevirenler onlar, biz değiliz ki. Terör örgütleriyle yatıp kalkanlar bunlar” dedi.

CHP lideri, iktidarın neden ‘Evet’ denmesi gerektiğini anlatamadığı için CHP’yi terör örgütleriyle irtibatlandırmaya çalıştığını da belirterek, “Bunu anlatmaktan aciz insanlar. Çünkü yaptıkları değişikliğin Türkiye’yi nasıl bir maceraya sürüklediğini aslında onlar da biliyorlar” diye konuştu.

‘Meydanlara inerse bizim söylemimizi destekler’

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Evet’ kampanyasına katılacak olmasını da tarafsızlık ilkesi gerekçesiyle eleştirdi.

Erdoğan’ın tarafsız kalmadığını belirten CHP lideri şöyle devam etti: “Bunu da milletin vicdanına ve sağduyusuna bırakıyorum. Zaten Erdoğan’ın meydanlara çıkması bizim söylemimizi destekleyen bir gelişme olur. Vatandaşlar bu anayasa değişikliği kabul edilirse nasıl bir felakete yol açacağını buradan da görebilir.”

‘Şimdi ne haldeler’

Kılıçdaroğlu sözlerini Ortadoğu’da çatışmalı ve uzun süren iç savaşlarla bilinen ülkeleri örne göstererek, şöyle sürdürdü: “Bu Türkiye’nin demokrasinin, geleceğinin oylaması olacak. Bu referandumla Türkiye bütün yetkilerin tek bir kişiye verildiği Kuzey Kore modelinde mi olacak, yoksa gerçek bir demokrasi mi olacak, o belli olacak. Suriye, Irak ve Libya’da da güçlü liderler vardı, şimdi ne haldeler.”

AYM yoluyla iptale gider mi?

CHP lideri, anayasa değişikliğinin iptali için, Anayasa Mahkemesi’ne gidip gitmemeye bu hafta karar vereceklerini de söylerken, “Anketlerde ‘Hayır’ oyları yüksek çıkarsa AKP’nin Anayasa Mahkemesi kanalıyla referandumu durdurabileceği iddiaları var” sorusuna şu yanıtı verdi: “Biz böyle bir değerlendirme yapmadık ama haklısınız bu bağlamda yorum yapan çevreler var. Biz olayı kendi yapımız içinde yetkili kurullarımızla bir araya gelip konuşacağız.”