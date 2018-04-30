Kılıçdaroğlu aday olmamasını Erdoğan üzerinden açıkladı: Şerefime düşkünüm

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için “Aday ol” çağrısı yaptığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neden aday olmadığını anlattı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı işaret ederek, “Bir siyasi partinin genel başkanının, cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söyledim. Ben namusuma ve şerefime düşkün bir insanım. Onun gibi değilim” dedi.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’a konuşan Kılıçdaroğlu, her fırsatta kendisini cumhurbaşkanı adayı olmaya davet eden Erdoğan’a yanıt verdi. Cumhurbaşkanı adayının tarafsız olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Toplumun her kesimini de kucaklaması lazım” dedi.

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CHP lideri, aday olmayacağını belirterek şöyle konuştu: “Bir siyasi partinin genel başkanının, cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söyledim. 80 milyonun ‘Evet bu benim cumhurbaşkanımdır’ demesi lazım. Gelecek kişi ‘Ben Türkiye’nin sorunlarını çözecek kapasitedeyim’ diyecek, bir başarı hikayesi olacak, topluma güven veren birisi olacak. İttifak çalışmaları konusunda şu anda görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içinde önemli adımlar atılacak.”

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir siyasi partinin genel başkanının, cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söyledim. Ben namusuma ve şerefime düşkün bir insanım. Onun gibi değilim.”