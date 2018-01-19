Kılıçdaroğlu zamlarla asgari ücreti karşılaştırdı: Hani Türkiye büyümüştü?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, farklı ürünlere yapılan zamları hatırlatıp asgari ücret kıyaslaması yaparak “Hani Türkiye büyümüştü” diye sordu.

CHP’nin Ankara’daki parti meclisi toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu’nun gündem maddelerinden biri de ülkenin ekonomisiydi.

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CHP lideri, partisine 15-20 gündür gazete ve televizyonlarla baskı yapıldığını savunarak kendilerine yönelik “Acaba bunları geri adım attırabilir miyiz?” hesabı yapıldığını ifade etti.

“Kiminle gelirsen gel bir milim geri adım atmayacağız” diyen Kılıçdaroğlu, CHP’nin kitle partisi olduğunu, bünyelerinde işçi-işveren, esnaf ve çiftçi de bulunduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Biz toplumun her kesiminin sorunlarını namusluca dile getiren bir partiyiz. Korkuyorlar hükümeti eleştirmekten, sadece hedef aldıkları alan CHP’yi eleştirmektir. Eleştirebilirler. Ama insaf ölçülerini aşarsa, haksızlık olursa kimse kusura bakamsın orada ‘Dur’ deriz. Yeri gelirse herkesi tahtaya koyarız, hesaplaşırız. Bizim hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Enflasyon çift hane, yüzde 11.9 enflasyon var… Zeytindeki zam yüzde 15. Çaya zam yüzde 17,5, tereyağı yüzde 42,6, domates yüzde 71. Asgari ücret 1404 liradan 1603 liraya çıktı. Hani Türkiye büyümüştü?”