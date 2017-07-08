Kılıçdaroğlu yürüyüşün son etabını tek başına yürüyecek

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 24’üncü gününde.

Yürüyüş öncesi gelenekselleşen basın toplantısını düzenleyen Kılıçdaroğlu, kendisine destek olanlara da kendisini protesto edenlere de teşekkür etti. Yürüyüş güvenliğini sağlayan polislere de değinen Kılıçdaroğlu, “Bir siyasi partinin değil de halkın polisi olunca hiçbir sorun olmuyor” dedi.

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Dragos’tan Maltepe’ye tek başına

Kılıçdaroğlu, yarın yürüyüşün Maltepe’deki mitingle noktalanacağnı hatırlatarak, katılımcılara bir de uyarıda bulundu: “Ben Dragos’tan miting alanına yalnız yürüyeceğim. Benimle yürümek isteyenler, miting alanına gitsinler. Ben Dragos’tan iki-üç km’lik bir yolu tek başıma yürüyeceğim.”

Bayrak uyarısı

Kılıçdaroğlu, yürüyüş ve mitingde siyasi amblem ve bayrak da istemediklerini belirterek, “Atatürk dışında ve Türk bayrağı dışında hiçir şey istemiyorum. Altı ok bayrağı da istemiyorum. Bunu yapanları da provokatör olarak değerlendiriyoruz” dedi.