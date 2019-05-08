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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: YSK vicdansızlığın adresi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik ‘kınama’ açıklaması yapan Yüksek Seçim Kurulu üyelerine karşı “YSK haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, YSK’nın İstanbul’da seçimin yenilenmesine ilişkin kararını ‘kumpas’ olarak niteleyerek demokrasiye, milletin iradesine kumpas yapıldığını savunmuştu. ‘AKP’nin YSK’da çete mensubu yedi taşeronu’ olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ramazan gününde haram yemeyi kabul ettiler” demişti.

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YSK da buna karşı açıklama yapmıştı: “Yüksek Seçim Kurulu, baskı, yıldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin görevini yapmaya devam edecektir. Bu nitelik ve ağırlıkta olan söz ve davranışları reddediyor ve şiddetle kınıyoruz.”

Kılıçdaroğlu YSK’nın bu açıklamasına karşı sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“Hakkı, hukuku ve adaleti korumakla görevli olan YSK; haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Onlar hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti, hakkı gasp edemezler.

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YSK’nın yedi üyesi hakim sıfatları dururken demokrasiyi katletmeye kalkıştılar. Elbette karşılarında duracağız, susmayacağız. Hakkı, hukuku, adaleti ve vicdanı savunacağız. Onlardan korkmayacağız, yılmayacağız!

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Şeytanlardan olmayacağız. Demokrasiyi, adaleti, halkı, halkın oyunu, hakkımızı sonuna kadar savunacağız.”

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